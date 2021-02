Incendio en campo de béisbol

MOTUL.— La quema de basura de nuevo se salió de control: ayer se incendió el campo de béisbol de la comisaría de Santa Cruz Pachón, alrededor de las 12:45 horas. Las llamas consumieron todo el pasto.

De acuerdo con el reporte, los vecinos intentaron sofocar las llamas, pero al no conseguirlo dieron parte a los cuerpos de seguridad.

Ante ello, se envió al lugar a la unidad municipal de Protección Civil, cuyos integrantes lograron controlar el siniestro.

Aunque se corría el riesgo que con los fuertes vientos las llamas se propagaran a las casas aledañas, eso finalmente no sucedió, para fortuna de sus dueños. No se reportaron lesionados.— MAURICIO CAN TEC