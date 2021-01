Incertidumbre de empresas banqueteras

Aún no tienen fecha para que puedan reabrir

Las empresas banqueteras y afines al segmento de eventos sociales que operan en Yucatán aún no tiene fecha para retomar actividades.

Y es que a raíz de que el gobierno del Estado ordenó la suspensión de eventos sociales, fiestas, celebraciones y reuniones numerosas, el mes pasado, ha habido acercamientos y pláticas entre éstos y las autoridades, sin que hasta ahora se les dé certeza de cuándo volverán a prestar sus servicios.

Adolfo Maldonado, empresario banquetero, en breve entrevista con el Diario explicó que tras la firma de los compromisos de las empresas banquetera y afines al segmento de eventos sociales ha habido varias reuniones con las autoridades, en las cuales incluso los propios afectados hacen señalamientos y sugerencias para reforzar las medidas de seguridad pues la situación apremia y es urgente reactivar la economía de este rubro.

Sin embargo, el propio Adolfo Maldonado señaló que en estos momentos las autoridades detectan un pico en el número de contagios y hospitalizados, situación que aleja de nuevo la posibilidad de abrir y se teme seguirá la incertidumbre y en ello la imposibilidad de ofrecer certeza a los clientes sobre cuándo podrán realizar sus eventos.

Según agregó, la situación propicia no sólo la postergación, sino la cancelación definitiva de eventos, de los cuales se planeaba que algunos se realizaran en abril próximo, pero que ya no tendrán verificativo porque los clientes se cansaron de esperar y aplazar la fecha.

Entrevistado por el Diario, explicó que sí ha habido dialogo, acercamiento y comunicación entre las partes, las autoridades y particularmente su contacto directo, Rafael Hernández Kotasek, secretario técnico de la Secretaría Técnica de Planeación y evaluación, les ha dado seguimiento, asesorado y apoyado en este proceso, trabajando en los aspectos que deben observarse para que las banqueteras reabran.

Sin embargo, dijo que ha sido un proceso largo en el que han tenido que aguantar, pero cuando más parece que se aterriza una solución surge una dificultad y en este caso es el repunte de contagios y la hospitalización por casos de Covid.

Adolfo Maldonado comentó que pese a que las banqueteras no operan y que se supone no hay eventos multitudinarios, el número de casos está en aumento.

“La incertidumbre nos está perjudicando” explicó. “No hay una fecha certera para volver a dar servicio y en eso los clientes se están desanimando, cancelando eventos que incluso deberíamos llevar al cabo en abril próximo”, dijo.

“Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en ofrecer condiciones para operar, incluso mucho más precisas con tal de tener el visto bueno del comité que evalúa la propuesta. Sólo por citar un ejemplo, se dice que en espacios cerrados el número máximo de personas debe ser 50; esto tiene sentido si organizas un evento en un salón de 10 por 10 metros; pero si tienes un salón de 50 por 50 es evidente que hay demasiado espacio libre”.

“Si organizamos un evento en, digamos a manera de ejemplo, el Gran Salón del Club Campestre con un aforo de 800 personas y nos apegamos a la regla de las 50 personas por tratarse de un espacio cerrado, no tiene sentido. A un restaurante le permiten aforos de 50% o hasta un poco más y no tiene el espacio de un Club Campestre, y aun así tiene permitido dar servicio. Si en este caso nos apegáramos a la norma del restaurante, perfectamente podría hacerse un evento de 400 personas en condiciones salubres”.

“Otro ejemplo: en el Forum Mayan Hall hay salones de 20 por 30 metros, con capacidad de 350 personas; al 50% de aforo serían 175 invitados y no estaríamos faltando a una proporción razonable de espacio y seguridad, pues incluso las mesas de banquetes son más grandes que las de los restaurantes, pero además llevan menos lugares de lo habitual y están más espaciadas una de otra”.

Adolfo Maldonado reconoció que aun operando al 50% de su capacidad las banqueteras no obtendrían los márgenes de utilidad que requieren para salir en gastos, pero sería un importante primer paso para la reactivación del sector.

“Queremos certidumbre, la planeación de eventos sociales no es algo que se haga de un día para otro, toma tiempo, hay muchos participantes, los eventos cancelados son oportunidades que ya no regresarán; sin una fecha oficial para retornar, nosotros no podemos ofrecer seguridad a los clientes de que podremos organizarle su evento”, apunto y explicó que por el momento sólo queda esperar la próxima reunión del consejo para conocer qué sucederá, pero las esperanzas son pocas toda vez que los casos Covid van al alza y las hospitalizaciones también.

Señaló además que las restricciones de eventos sociales están propiciando la proliferación de fiestas y reuniones clandestinas, así como saturaciones en espacios autorizados a operar con aforo limitado, pero que ven superada su capacidad preestablecida por las autoridades.

