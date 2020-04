Incertidumbre de los ambulantes

“Queremos saber de qué manera nos van a apoyar”

Los mercados Lucas de Gálvez y San Benito permanecen abiertos. Ambos centros, donde diariamente transitan miles de personas, siguen siendo concurridos, aunque no con la misma afluencia que antes.

Ayer, en el Lucas de Gálvez, que usualmente está desbordado de personas, fue notoria la baja afluencia en comparación con un día normal, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. Algunos locales, de hecho, estaban cerrados.

“No siempre es así… antes venía más gente”, señaló Ofelia Gómez Ek mientras apuntaba a los pasillos donde, hasta hace un par de semanas, la gente caminaba de prisa y apretujándose en algunos casos.

Ofelia, vendedora de dulces de papaya y cocoyol, es de las que ha visto bajar sus ventas. Antes de la contingencia vendía de $500 a $600 diarios; ahora, si le va bien, se va con $150.

“Mi hijo me dice: ‘Mami, ¿solo eso?’, y pues sí, no hay más, y con eso compro mi arroz y frijol. A ver cuánto dura porque la gente ya no está viniendo”, relata.

Quienes regularmente pasan por el centro de abastos saben que Ofelia tiene razón, que la gente desde hace dos semanas dejó de llegar por montones y que muchos locatarios ya no esperan que den las 7 de la noche para bajar las cortinas metálicas de sus puestos.

Wílliam Vargas Echeverría, propietario de una zapatería y una reparadora de calzado dentro del Lucas de Gálvez, es de los que cierran pasando el mediodía porque a esa hora la cantidad de clientes es nula.

La afluencia, según Wílliam, fue bajando conforme se fueron incrementando los anuncios del coronavirus. “La gente se asusta y ya no quiere salir, y eso nos está afectando. Muchos puestos están cerrando porque no viene gente”, dijo Wílliam, cuya clientela disminuyó en un 90%, “pero eso sí, mientras no nos digan que dejemos de vender, seguiremos viniendo”.

“Dicen que van a quitar a las venteras. Uay, a mí eso me altera porque de eso vivimos. Si nos quitan, ¿qué vamos a comer? Es una situación difícil, pero deben entender que no estamos por gusto, sino por necesidad”, dice Ofelia... y su temor no es infundado.

Justo ayer, mientras platicaba que no le tiene miedo al coronavirus y que si le da es “porque Dios así lo quiso”, inspectores de la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida invitaban a los vendedores ambulantes instalados en las inmediaciones del mercado a retirarse.

Carlos Cabrera, coordinador de inspectores de la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida, señaló que la retirada de ambulantes es indefinida, pues no se sabe cuándo se solucionará el problema del coronavirus. “Para evitar que se salga de control estamos pidiendo a la gente que colabore. Es algo que debemos de afrontar juntos: ciudadanía y autoridades”.

El funcionario explicó que se les pidió a los ambulantes que colaboren. “Sabemos que muchos están al día, pero esta es una labor de todos”.

El operativo se realizó en el primer cuadro y afectó a alrededor de 450 vendedores ambulantes, entre ellas a María Guadalupe Zapata, quien dice que la situación es desesperante porque no saben qué hacer.

“Si tuviéramos tanto dinero para salir al día está bien, pero muchos vivimos de lo que vendemos. Lo que queremos saber es de qué forma nos van a apoyar. Sí es cierto que nos están condonando luz y agua, pero no con eso vamos a vivir. Necesitamos un apoyo extra. Yo con gusto me quedaría en mi casa, pero no puedo. Si no salgo, ¿quién me va a mantener y dar esos ingresos diarios que tengo con mi venta”, pregunta Maria Zapata, una de las ambulantes.— JORGE IVÁN CANUL EK

