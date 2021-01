Incertidumbre en el retorno; están cancelando los banquetes

La situación de las empresas del ramo es preocupante y ya no pueden más; si bien éstas han estado trabajando estrechamente con las autoridades estatales para buscar consensos que permitan una pronta reactivación, lo cierto es que la falta de certidumbre de una fecha para comenzar a dar servicio es algo que está perjudicando, indico Pastor Castellanos Vargas, empresario banquetero.

“Estamos teniendo reuniones periódicas con las autoridades estatales para afinar detalles sobre los protocolos de seguridad por la pandemia del Covid 19, pero lo que verdaderamente nos urge es una fecha precisa para empezar a trabajar”.

“Nos dicen que por ahora los casos de Covid están al alza, que hay muchos contagios, que esperemos a que las cosas mejoren, pero esta incertidumbre no nos permite coordinarnos con nuestros clientes, muchos de los cuales han cambiado la fecha de su evento hasta cuatro veces, hay quienes ya no van a realizar sus festejos y nos están solicitando el reembolso de sus anticipos y quienes aún no toman una de decisión ya no están abonando a sus eventos porque no saben hasta cuándo lo podrían realizar”, subrayó.

Pastor Castellanos no pudo dar una cifra de las pérdidas o el impacto que esta situación ha tenido en la industria banquetera.

Los empresarios en muchos casos no han dejado de pagar impuestos, nómina, servicios, créditos, han tenido que dedicarse a otras actividades o reinventar sus negocios, pero todo la situación se está haciendo insostenible y ya no pueden más. Algunas empresas no han generado un solo peso de ingresos en casi 11 meses de pandemia.

“Dicen algunas autoridades que a principios o mediados de febrero creen podría darse la apertura, yo ya no puedo creer, solo tengo viva la esperanza de que nos resuelvan cuándo para poder decirle a los clientes que alternativas tenemos”.

El entrevistado subrayó que lo que piden los empresarios banqueteros es certidumbre y suelo parejo; la industria de los festejos y fiestas no ha laborado en más de 40 días y sin embargo los contagios no bajan.

“Los eventos sociales pueden realizarse dentro de los protocolos más estrictos y con espacios más amplios y apropiados, y aun así no nos permiten operar; mientras restaurantes, bares, cantinas, casinos y hasta table dances y centros nocturnos están laborando, algunos con aforos que cuesta trabajo creer que se está respetando la sana distancia”, subrayó.—Emanuel Rincón Becerra/Agencia Informativa Megamedia

Actividad Labor de banqueteros

El sector de banquetes pide certidumbre sobre la reanudación de eventos

Conciencia

El empresario Pastor Castellanos Vargas insistió en que los banqueteros son conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva organizar en estos tiempos eventos para muchas personas, pero aseguró cuentan con la experiencia y la disposición para aplicar los protocolos para seguridad de los clientes e invitados, así como de su propio personal.

Familias

Al no estar operando se está propiciando que particulares organicen sus eventos familiares que muchas veces no cumplen con los protocolos que establecen las autoridades, lo que genera potenciales focos de contagio del Covid-19, dijo. Además indicó que los empresarios están siguiendo puntualmente todo aquello que las autoridades les puedan informar con miras a la reapertura de sus actividades.