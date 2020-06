Incertidumbre en una dependencia

La Prodecon teme que deban cerrar sus 16 sucursales

En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) todavía no saben qué delegaciones del país cerrarán el 1 de julio, porque las autoridades tendrán que hacer un estudio y considerar sus características y determinar cómo subsistirán y bajo qué condiciones, señaló Israel García Escutia, delegado local de la institución.

Como se informó en su momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a todas las dependencias federales, aplicar un recorte del 75% del gasto público en materiales, suministros y servicios generales por el resto del año, a fin de destinar los recursos a la crisis por la pandemia.

García Escutia comentó en entrevista que ojalá se pueda revertir la decisión y puedan restituir el presupuesto. “Sabemos de este decreto, pero en el mismo se establece la excepción para aquellas dependencias encargadas de la protección de los derechos humanos, y en nuestro caso, tenemos como principal función proteger y vigilar que se cumplan”, acotó.

Respuesta

“Que las autoridades fiscales cumplan con los derechos humanos que tienen los contribuyentes. En ese sentido nuestro titular, Luis Alberto Plascencia Alarcón, metió un oficio en respuesta a este decreto directamente a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda haciendo este supuesto de excepción y haciéndole ver nuestra dependencia no es objeto de ese recorte presupuestal”.

“Tan no es objeto que nosotros podemos considerarnos como prestadores de servicios y no hemos cerrado nuestros servicios al público en general durante esta pandemia. Hemos seguido trabajando con todas las medidas y restricciones sanitarias que ha emitido el orden federal y estatal”.

En ese sentido, continuó, nosotros estamos haciendo valer algo que el propio decreto está considerando que no se debe recortar: el presupuesto de organismos dedicados a la protección de los derechos humanos.

“Con ese recorte la situación a nivel general en cuanto operatividad se vería afectada porque no tendremos para pagar rentas. No somos dueños de los edificios o inmuebles en los que estamos. Tenemos que pagar luz, agua, telefonía, papelería, productos del limpieza, personal de vigilancia, de mantenimiento, servicios informativos, entre otros”.

El delegado estatal de la Prodecon indicó que por los servicios que brindan el contribuyente no paga ni un centavo, pues la institución asume los costos con el presupuesto que fue asignado.

“Materialmente ya no tenemos ese 75%, lo que para el mes de julio nos impediría seguir operando en las 16 delegaciones. El personal seguirá, será reasignado o se verá la forma de prestar el servicio desde casa. No sé que vayan a instruir nuestras áreas centrales pero de momento, al no poder continuar con pago de las rentas y servicios, pues no se podría continuar en las delegaciones”.

Recordó que en la delegación tienen equipos de cómputo y acceso a internet de forma gratuita para los contribuyentes.

Otros servicios son quejas y reclamaciones, representación legal; de acuerdo conclusivo donde cualquier contribuyente este sujeto a una auditorio fiscal se respete lo que debe pagar de acuerdo con la ley.

El informante deseó que llegue esta información a la población, para que esté enterada de esta situación y de alguna forma también pueda llegar a las autoridades federales y se pueda revertir la decisión y les puedan restituir el presupuesto que ya fue retirado de la institución.— CLAUDIA SIERRA MEDINA