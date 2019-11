Incertidumbre por el Festival de la Trova tras la cancelación de polémicos contratos

Nueva revelación de vínculos con polémicos socios

El gobierno del Estado anuncia su rompimiento con la empresa Magnos.

El gobierno del Estado anunció ayer el rompimiento de sus relaciones con la empresa Magnos, favorecida por la Secretaría de Fomento Turístico, a cargo de Michelle Fridman Hirsch, con millonarios contratos a pesar de sus antecedentes y denuncias en Morelos.

Por medio de un comunicado, el Ejecutivo estatal informó que tomó la decisión de no contratar los servicios de Magnos Comercialización de Entretenimiento y cancelar todo contrato con esa empresa, que tenía a su cargo la organización del Festival de la Trova, evento del que aún no se informa si quedará cancelado o no. La primera actividad, según se anunció, sería la presentación del artista uruguayo Jorge Drexler, pasado mañana miércoles.

Asimismo, se indicó que la Contraloría revisará todas las operaciones que se han hecho con Magnos.

Como parte de las entregas de Central 9, la Unidad Periodística de Investigación de Grupo Megamedia, sobre los antecedentes de Magnos, ahora se revela que Brenda Mayne Salayandía Jiménez y su hermano Samuel, socios de la empresa, prestan otros servicios al gobierno yucateco en materia turística por medio de compañías estrechamente ligadas a ellos.