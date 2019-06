Incertidumbre que causa sorpresa

Factor negativo en el inicio del gobierno federal

Todos hemos sentido que hay una desaceleración, como ocurre siempre en el primer año de un gobierno, pero ahora vemos que también hay una marcada incertidumbre que ha sorprendido incluso a los economistas, quienes decían que el crecimiento en el primer trimestre sería cercano a cero y sí, fue cercano a cero, pero en negativo, dijo ayer en esta ciudad Gabriella Siller Pagaza, economista en jefe de Banco Base.

Esto obligó a revisar a la baja las previsiones de crecimiento económico e incluso propició que algunos se preguntaran si ya estamos en una recesión o no, añadió.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó en marzo y cuando cae un mes generalmente la caída se prolonga varios meses, señaló. Esto implica que existe un 90% de probabilidad de que en abril también haya caído. Como el trimestre es abril, mayo y junio, entonces esto nos lleva a pensar que hay un 30% de probabilidad de que en junio baje también.

Al intervenir en la sesión matutina del 9o. Foro IMEF 2019 en el hotel Fiesta Americana, la analista financiera recalcó que la incertidumbre ha sido muy marcada y por eso se han tenido que revisar “y volver a revisar” las previsiones de crecimiento junto con los analistas.

Creemos que durante el año en promedio creceremos .9%, es decir la mitad de lo que crecimos en 2018, anticipó. Esto, siempre y cuando los aranceles de Trump no suban más allá de 5%, que no haya recorte a la calificación crediticia y que no existan otros factores que generen más incertidumbre.

Según dijo, para que la economía mexicana crezca más se necesitaría, entre otras cosas, que los apoyos que está dando el presidente López Obrador se traduzcan en un mayor consumo, porque el consumo es el 70% del PIB de México.

Por otro lado, tendría que bajar la incertidumbre, para que los grandes empresarios se animen a invertir más. Esta inversión también podría venir del gobierno.

En cuanto a la amenaza aramcelario de Trump, también manifestó:

Si la economía es complicada, cuando se le junta con la política se genera como un monstruo y en Estados Unidos en 2020 habrá elecciones para presidente.

El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y, obviamente, al imponer un arancel lo que va a suceder es que subirán los precios y bajará la cantidad que nos van a comprar.

Trump ha amenazado con seguir subiendo el arancel hasta un máximo de 25%. Si llega a 15 o 17 por ciento, seguro que viene una recesión para México.

Yo creo que Trump va a estar jugando con un arancel entre 5 y 10 por ciento, porque inclusive su propia industria automotriz le ha reclamado luego de lanzar su amenaza el fin de semana pasado, porque también se va a ver afectada.— Víctor M. Dzul Z.

Arancel

La amenaza arancelaria de Trump fue tema de ayer en el Foro del IMEF en Mérida.

Lo peor

¿Qué pasaría si el arancel tocara el 25% como lo ha dicho el presidente Trump?, se preguntó Gabriela Siller Pagaza, economista en jefe de Banco Basa. En su opinión, de esa manera se presentaría para México el peor escenario, el que tanto temíamos cuando Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Entre otros efectos, dijo que el tipo de cambio alcanzaría máximos históricos por arriba de 22 pesos, inclusive de 23.