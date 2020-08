Incertidumbre sobre la realización de la feria de Xmatkuil

Fernando Muñoz Carrillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en Yucatán, dijo que hasta ahora no han recibido alguna información oficial de cancelación de la tradicional Feria Xmatkuil, en la que toman parte empresas de este sector.

El dirigente opinó que será muy difícil que se haga el programa anual de noviembre debido a la situación en que se encuentra la entidad por la pandemia, “aunque en estos días se ha dado menor número de contagios”.

“Nos gustaría que las autoridades den información de lo que va a pasar con la Feria o digan más o menos cómo va ese tema. Hemos estado muy pendientes del tema y ya nos comunicamos con Abril Ferreyro Rosado, directora general del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, para hacerle saber que los socios están preguntando si se realizará o no la Feria”, explicó.

“Nosotros ya nos comunicamos para ver cuál es el panorama y me dice (Abril Ferreyro) que oficialmente no está cancelada, pero que seguramente será muy difícil que se puede realizar”, externó el dirigente.

La Canaive: Ya cerraron tres maquiladoras

La industria del vestido está muy golpeada. Al cerrar los mercados de Estados Unidos y Europa nos dejaron de mandar producto para producir, de hecho ya cerraron tres maquiladoras en Tizimín y en Valladolid, señaló Fernando Muñoz Carrillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Yucatán.

Asimismo, recordó que se estuvieron preparando para el Tianguis Turístico que se realizaría en marzo pasado y por la pandemia se suspendió. Compraron materia prima y fabricaron, desde ese mes cerraron y no han podido desplazar su producto.

“Estamos desesperados porque la industria del vestido ha sido muy golpeada”, reiteró el empresario.

Además, comentó que dependen mucho del turismo en Yucatán y Quintana Roo. “Al no haber turismo y órdenes de compra del extranjero, tenemos atadas las manos”, expuso.

Prendas

El dirigente indicó que fabricarán chamarras escolares y que la Canaive tuvo a su cargo las camisas escolares que se acaban de entregar, lo que constituyó una derrama económica para los pequeños productores.

“Siempre pensamos que lo primero es la salud. Xmatkuil es un lugar donde acude gente en forma masiva. Creo que será muy difícil que se pueda realizar”.

“Lo que estamos pidiendo respetuosamente al gobierno del Estado es la apertura de los centros comerciales”, indicó.— Claudia Sierra Medina

Accesorio

Fernando Muñoz Carrillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Yucatán, adelantó que esa agrupación está preparando una campaña para promover el uso del cubrebocas y cómo se debe colocar correctamente. “Acá se hacen cubrebocas que ya están certificados por la Cofepris”.

Seguramente no

“Si se analiza, es un hecho que seguramente no se realizará, pues para noviembre todavía habrá contagios, aún no habrá vacuna y no podremos ir a lugares con concentraciones”.