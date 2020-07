Incertidumbre turística por el confinamiento

Señalan descuido a la economía

El turismo en México, y particularmente en Yucatán, es una actividad que involucra a diversos sectores que a raíz de la contingencia sanitaria han permanecido inactivos los últimos tres meses, con el consecuente impacto económico y el deterioro de su patrimonio.

En este sentido, el confinamiento y las limitaciones en la movilidad han sido estrategias establecidas por las autoridades en un esfuerzo por minimizar la propagación del Covid-19 en la población.

Sin embargo, al enfocarse el gobierno en atender la crisis sanitaria se estaría sumiendo a este sector en una crisis económica, pues su fuente de ingresos es precisamente la llegada de turistas para conocer y disfrutar los atractivos propios de esta tierra.

Para el empresario turístico yucateco Jorge Escalante Bolio, director de “Grupo Amigo Yucatán”, la aplicación de acciones tendientes a reactivar el flujo de pasajeros mediante aerolíneas y de huéspedes en los hoteles, bajo restricciones sanitarias y en números de un tercio de su capacidad, es solo un paso, pero no quiere decir que se está reactivando el sector turístico.

Entrevistado vía telefónica por el Diario, Escalante Bolio hace una revisión de la situación actual de los turisteros locales, el impacto que han tenido en su actividad, las limitaciones de movilidad y el confinamiento, así como las acciones tomadas para mantenerse a flote y lo que habrán de realizar en el retorno a la nueva normalidad, proceso que aún no tiene fecha probable.

“En definitiva tenemos tres meses registrando cero pesos de ingresos a nuestros negocios, lo cual por sí mismo habla de la crítica situación por la que atraviesan agencias de viajes, transportistas terrestres, guías, restaurantes, casas de artesanías, zonas arqueológicas, playas, haciendas, etcétera”.

“Casi siempre pensamos que turismo son aerolíneas y hoteles, de hecho son básicos en el andamiaje turístico, sí, pero no lo son todo; el turismo no es solo el transporte aéreo y un lugar donde hospedarse, su dinámica se conforma de oferta de cosas que hacer, donde ir, que comer, visitar, adquirir, experimentar, conocer, disfrutar, divertirse...”

“En este sentido, ¿quién querrá subirse a un avión para ir a encerrarse a un hotel si no tiene oferta que disfrutar en el destino de su elección? En todo caso no importaría a donde fuere, pero si la gente quiere viajar tiene que ser a un sitio que le ofrezca una experiencia completa y segura”, explicó.

“Desde mi punto de vista yo no sé qué tanto les esté resultando a las líneas aéreas y a los hoteles operar a un tercio de su capacidad, podría suponerse que lejos de ser una mejoría esto significaría pérdidas por cuanto implicas mantener la operación de su infraestructura, pero desde la perspectiva amplia de todo lo que constituye el turismo, sin oferta disponible, el sector no se activa”, dijo.

El entrevistado fue enfático en que la iniciativa privada ha tenido que asumir su compromiso con Yucatán y sus habitantes, tratando de ir un paso adelante del sector oficial, para intentar hacer llevadera la situación.

Las autoridades, repuso, hacen su esfuerzo en materia de salud y dictan las medidas a tomar al respecto, pero mientras buscan un control del problema de salud están sumiendo en una crisis económico a las empresas que son la fuente de trabajo de muchas personas.

“El largo confinamiento y las limitaciones de movilidad abonan al plan de la salud, pero está descuidándose la economía, lo que pasará es que quizá superemos la crisis sanitaria, pero nos vamos a sumir en una crisis económica ante la falta de acción de las autoridades para incentivar el retorno de la nueva normalidad y la reactivación del sector”.— Emanuel Rincón B.

“Los empresarios no nos hemos quedado cruzados de brazos, al menos no quienes están conscientes de que salvar sus negocios es cosa de uno mismo y que no se le puede dejar todo al gobierno”, replicó.

“Con el gobierno podemos quedar claros en cuanto a los protocolos de sanidad y seguridad y establecerlos, cierto, pero hasta ahora el gobierno no puede decirnos cuándo se reactivará la actividad turística. Los turisteros ya diseñamos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de los turistas”.

“Es verdad que el turismo está contemplado en la tercera ola de la desescalada para volver a la nueva normalidad, pero no nos dicen cuándo será esto. Es desesperante que exista ya un creciente interés de turistas nacionales por visitar Yucatán, pero no tener nada que ofrecer porque todo está cerrado”.

“¿Qué podemos decirle a los grupos de convenciones que tiene contratados eventos para finales de año? Que no tenemos la certeza de brindarles ese servicio porque la autoridad no nos resuelve si se permitirá con un límite de 100, 150 ó 500 personas”.

“Todo lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. Mantenemos la comunicación interna, trabajamos con nuestros contactos en México, las agencias o promotoras de turismo de exportación, que venden paquetes para Europa, Estados Unidos, Sudamérica, van a tener que reorientarse hacia el mercado nacional y ser muy cuidadosos en la elección de los mejores destinos, con la mejor propuesta, la más atractiva e interesante”.

A su decir, “ahí Yucatán está llamado a ser detonante de esta actividad en el país, captar turismo capaz de reactivar el sector y todo lo que esto implica dentro de las regulaciones sanitarias, por supuesto. También será importante incentivar la reactivación del turismo interno, el turismo de los yucatecos en Yucatán”.

“Estamos en conversaciones con el INAH para ver la forma de cómo trabajar con ellos desde el sector turístico y entre las cosas que estamos analizando está la posibilidad de que, si bien Chichén Itza es un sitio arqueológico multitudinario y que difícilmente podría contemplarse como una oferta inmediata, podríamos en cambio darle más difusión y promoción a otros sitios como Dzibilchaltún, Mayapán, Aké o Ek Balam, que manejan aforos mucho menores”.

Por último, Escalante Bolio aseguró que el sector yucateco turístico se mantiene a duras penas, apoyándose mutuamente e insistió en la importancia de que las autoridades estatales tengan más estrecha comunicación con las empresas para establecer las bases de una reactivación segura, eficiente y pronta.

La nueva normalidad

Otros dichos del empresario turístico Jorge Escalante Bolio sobre la situación por el Covid.

Todo cuenta

“El turismo es como una cadena, cada eslabón es una parte de la oferta de la entidad y de los recursos que se ponen al alcance para que el visitante disfrute su estancia; si tienes transportación aérea y cuartos en los hoteles es bueno, pero con solo dos eslabones buenos la cadena no se logra, no sirve, no funciona”, advirtió.

Dificultades

“Son tiempos muy difíciles, los prestadores de servicios turísticos hemos tenido que ver la manera de diversificar nuestra actividad, echar mano de los recursos a nuestro alcance para, de alguna forma, seguir generando ingresos para seguir operando, mantener la nómina, no despedir gente, cubrir gasto corriente, adaptarnos a la realidad de nuestro día a día mientras llega el tiempo de retornar. En nuestro caso nuestros vehículos que antes transportaban turistas ahora son rentados y habilitados para realizar otras actividades”, expuso.