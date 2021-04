1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11 a.m. a 4 p.m. ni estar más de 2 horas bajo los rayos del Sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar pendientes de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de las mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio repórtelo al 911