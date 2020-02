Incidente por menor en primaria de Kanasín; no fue secuestro

KANASIN.- Un problema familiar causó psicosis en Yucatán al publicarse de manera errónea en redes sociales. Esta mañana, circuló la versión del intento de secuestro de un niño en la primaria Conzuelo Zavala, ubicada en el fraccionamiento Croc de Kanasín.

Te puede interesar: Audio falso sobre secuestradora en Tixkokob causa temor

Diversos usuarios empezaron a compartir el mensaje que decía que una mujer y un hombre, " de identidad desconocida", se habían acercado al menor de edad dos veces, llevándole regalos para luego intentar subirlo a un vehículo.

Es un asunto familiar, informa la SSP

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que la información es falsa y que todo se trató de un asunto familiar.

La señora Wendy H. interpuso una denuncia contra Cirilo C., con quien tuvo un hijo en Cancún. Al parecer, el hombre no habría respondido por el menor y la mujer se fue a Kanasín a vivir con su hijo, pero primero inició la demanda de manutención.

Hace un par de semanas, el padre del niño fue a buscarlo y acudió a la citada escuela de Kanasín, enviándole un regalo a través de su actual pareja.

Este martes, la mujer regresó a la escuela y platicó con el niño, situación que la directora del plantel notó y avisó a la madre, quien acudió de inmediato a la escuela. Ambas mujeres (la madre y la actual pareja) empezaron a discutir y la primera acusó a la novia de intento de secuestro.

Interpone una denuncia

Finalmente, el padre y su actual pareja fueron trasladados a la SSP por alterar el orden público y la madre del menor indicó que acudiría a la Fiscalía para interponer una denuncia.

La FGE sí aceptó la demanda de la madre del niño y ya inició la investigación.

Síguenos en Google Noticias