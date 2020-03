Inconformes, cierran plantel

Padres acusan de maltrato a maestra y a la directora

Padres de familia de la escuela “Jacinto Leonardo Rosado Avilés” colocaron candados al plantel, ubicado en la colonia Xoclán, e impidieron el paso de maestros y alumnos como una manera de manifestarse contra presuntas violaciones a los derechos de los niños.

Entre los manifestantes estaba una mujer de nombre Fabiola Caamal, quien refirió que “la maestra Luz María, del primer grado, tiene actitudes discriminatorias” contra su hijo, quien padece autismo.

Otras mujeres dijeron que los niños han salido de la escuela con la ropa sucia, pues la docente no les permite ir al baño y los menores no se aguantan tantas horas sin realizar sus necesidades fisiológicas, además los deja sin descanso y tampoco les permite desayunar.

Además los niños, dicen, son maltratados psicológica y físicamente, al grado que muchos de ellos lloran para no ir a la escuela por tenerle miedo a la maestra.

Indicaron que han acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán (Segey), donde han presentado sus quejas, pero nadie les ha hecho caso.

Acusaron también a la directora, Adriana Vela Salazar, de “inventar chismes” entre los papás, al grado de que dos de ellos casi se agarran a golpes a las puertas del plantel.

Los padres de familia decidieron colocar candados a la entrada de la escuela y frases para pedir que sean despedidas la directora Adriana Vela, la maestra Luz María Morales y la jefa de Sector, Norca Covián, pues dicen, “sabe de la problemática y hasta la fecha no ha hecho nada” en favor de los menores.

A la directora se le abordó para preguntarle sobre la situación del plantel, pero se limitó a decir que “las cosas se están haciendo como debe de ser, pero lleva tiempo, no se puede solucionar de un día a otro”, sin negar las acusaciones en su contra y de la maestra Luz María.

Una mujer que se identificó como “docente del plantel” se acercó al reportero del Diario y comentó que “los papás tienen razón en lo que pelean”.

Agentes de la SSP llegaron al lugar para tomar conocimiento pero no intervinieron, pese a que la directora les pidió que usen la fuerza para retirar a los padres de familia que bloqueaban la entrada.— Gabriel Chan Uicab

De un vistazo

“No estamos para reprimir”

La Policía llegó al sitio pero no intervino. “Nosotros no estamos aquí para reprimir, sólo para vigilar que no se salga de control”, contestó un comandante del Sector Poniente a la directora del plantel, a quien también le pidió no incitar a la violencia, ya que ella pedía a otros padres de familia que sean ellos quienes quiten los candados a la fuerza.

