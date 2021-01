Indaga quejas la Uady

Bajo acusaciones de irregularidades realizan elecciones

Educación

Ante las quejas interpuestas por irregularidades en los procesos de elección de presidentes de sociedades de alumnos de escuelas y facultades de la Uady, se informó que ya se inició una investigación, pero todavía se analiza hasta dónde puede intervenir la universidad para no violentar los derechos de los estudiantes.

Anteayer publicamos que Esteban Contreras Benítez interpuso una queja ante el abogado general de la Uady porque no le permitieron inscribirse como candidato a la presidencia de la sociedad de alumnos de la Facultad de Economía.

El joven dijo que cumple todos los requisitos que exige la convocatoria y alegó discriminación porque estuvo afiliado a un partido político del cual, aseguró, se desafilió hace más de un año.

Se averiguó que, según la normativa universitaria, los estudiantes de cada facultad tienen derecho a elegir a sus representantes y son ellos quienes lanzan su convocatoria, la publican y realizan todo el proceso.

La Uady simplemente apoya y vigila que haya orden; en el caso de las convocatorias, el director de cada facultad revisa que sigan los lineamientos de la universidad, como que los aspirantes sean estudiantes regulares, que no deban materias, no hayan cometido ningún acto violento y no tengan antecedentes.

En la Facultad de Química, el consejero José Ángel Garma Peraza reportó que a una estudiante no le permitieron inscribirse por no entregar una carta promedio y otros documentos que no están en la convocatoria.

En esa facultad, ayer se realizaron las elecciones al igual que en Enfermería, Matemáticas, Arquitectura, Ingeniería Química, Medicina e Ingeniería.— IVÁN CANUL EK

Hoy jueves se elegirá a los presidentes de las SA de las facultades de Derecho, Educación, Psicología, Economía, Antropología y la Preparatoria Dos.

Mañana sería en la Facultad de Contaduría y Administración, Preparatoria Uno, y el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.