Indicador que no distingue

No solo es medir el PIB; también el bienestar, dicen

Cuando en mayo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso dejar de emplear el Producto Interno Bruto (PIB) como principal elemento medidor del comportamiento del país, no pareció estar tan errado. Al menos no a juzgar de Enrique Uribarren, presidente de USEM Querétaro.

En su mañanera del 20 de mayo, AMLO refirió estar “trabajando sobre un índice para medir bienestar. Un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar. Un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar".

Nada refleja que Uribarren sea seguidor de la 4T, pero en este caso hace patente su coincidencia, al menos con esa parte del discurso del presidente.

Invitado por USEM Mérida y Quintana Roo para ofrecer la charla “Un modelo económico alternativo para enfrentar los retos actuales”, Uribarren Castro expuso el lunes 27 pasado, a lo largo de hora y media, los planteamientos de varias agrupaciones sociales mexicanas y de los gobiernos de un par de países en el sentido de dejar de ser esclavos del PIB y empezar a medir factores como el bienestar y la felicidad.

Una plataforma electrónica para reuniones virtuales fue la sede del evento, al que asistieron personas invitadas por USEM Mérida y Quintana Roo, que presiden Lourdes Gómory Martínez de Menéndez y Francisco von Raesfeld Porras, respectivamente.

El expositor hizo un repaso por la desigualdad económica en el mundo. Unos cuantos tienen riquezas que rayan en lo obsceno a la luz de los millones que carecen de lo básico. Y entonces llegaron las preguntas obligadas: cuando se levante la contingencia y nos encontremos ante una nueva realidad ¿qué economía queremos? ¿Regresaremos al mismo modelo económico o aprovecharemos la oportunidad para dar un golpe de timón? Y en cuanto a uno mismo, como persona, qué quiere ser en la llamada nueva normalidad: ¿espectador o actor?

Una guía valiosa que presenta el expositor refiere a la propuesta del papa Francisco: es preciso dar alma a la economía del mañana. Que sea una economía que da vida y no mata; que incluye, no excluye, que no deshumaniza, que no despoja…

Hoy, dice Enrique Uribarren, el PIB mide la economía de un país sin importar de dónde provenga la riqueza: para el PIB producir algo que salve la vida de niños cuenta tanto como la producción de armas que los matan. El PIB, decía el malogrado Robert Kennedy, lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida.

Esa es la propuesta de la que habla Uribarren en la charla: no soslayar el bienestar social a costa de alcanzar cifras respetables en el PIB. Pone como ejemplos dos países: Buthan y Nueva Zelanda, que ya están midiendo índices de felicidad y bienestar más allá del PIB. En México las mediciones de esa índole no recaen en el gobierno, pero ya hay agrupaciones civiles que miden indicadores del bienestar social.

Y el expositor lo traslada a la empresa. Como empresarios, dice, nuestra manera de crear, transmitir y consolidar bienestar es formar las condiciones en nuestro lugar de trabajo para hacer que la gente diga que no hay mejor sitio para trabajar que en la empresa donde lo hace.

Lo primero que hay que hacer es transformar nuestra empresa, advierte. Ese será el antídoto a propuestas que encuentran tierra fértil. Porque no hay que olvidar que la 4T es resultado de la desigualdad social.— OLEGARIO M. MOGUEL BERNAL

Ponente Conceptos

A principios de este mes, previo a una charla también con USEM Mérida, Uribarri hizo al Diario los siguientes señalamientos sobre el gobierno de López Obrador:

Escenarios

“A la luz de lo que hoy vemos frente a la realidad política de la Cuarta Transformación, los escenarios para el país son poco alentadores”.

Huracán

“Voy a poner un símil: es como cuando está a punto de azotar un huracán, hay muchos avisos —cielos nublados, modelos matemáticos, análisis de expertos— que incluso nos permiten saber cuál va a ser su intensidad, su duración, su fuerza…”.

Categoría cinco

“Pues bien, de acuerdo con todo lo que estamos viendo, podemos anticipar que, en lo político, lo económico, lo social, se dirige a México un huracán categoría cinco, con vientos superiores a los 300 kilómetros por hora y por tanto con una capacidad destructiva aterradora, pocas veces vista”.