Indicios de que las empresas de Yucatán comienzan a recuperarse

Nuevo informe del Observatorio Estratégico de Yucatán presenta indicios de que las empresas de la entidad comienzan a recuperarse

Pese a que aún no se terminan de contar los graves destrozos en el empleo y la actividad económica provocados por la crisis sanitaria, la situación de las empresas yucatecas comienza a dar signos de mejoría.

Nuevo informe del Observatorio Estratégico de Yucatán (OEY) tiene un tono más positivo que los dos anteriores y las perspectivas económicas que revela son favorables por primera vez desde la irrupción de la pandemia del Covid-19.

El entorno ha mejorado, pero todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, recomienda con cautela Fernando Ponce Díaz, presidente de Coparmex Mérida y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien advierte que, en todo caso, la recuperación está cobrando impulso de forma gradual y dispareja, con negocios que siguen en problemas y con miles de plazas laborales que no han podido ser restituidas.

“La recuperación continúa en forma de ‘K’, vemos claramente que hay ganadores y perdedores. Mientras algunos sectores y giros vuelven a la normalidad, otros continúan sufriendo los efectos de la pandemia y de las erráticas decisiones gubernamentales”, coincide Amenoffis Acosta Ríos, consejero de Coparmex y encargado de la presentación del informe.

“Lamentablemente, muchos sectores importantes para la economía del Estado, como el turismo o el comercio al por menor, todavía no se recuperan”.

Uno de los datos más alentadores del nuevo reporte es que el 60% de los negocios declaró que está en condiciones de seguir operando de manera indefinida, un incremento del 11% respecto de la encuesta anterior. Esto es, seis de cada 10 han superado las amenazas de cierre y ven el futuro con mayor optimismo.

En general y pese a que el ritmo es lento todavía, la mayoría de los resultados del sondeo deja ver que hay una recuperación de un período a otro, una mejoría visible en prácticamente todos los indicadores, indica Amenoffis.

Una constante en todos los apartados es que las empresas grandes y medianas han sorteado mejor la crisis: han despedido menos gente, han logrado sostener un porcentaje mayor de sus ventas y tienen mejores expectativas en el corto plazo que los negocios pequeños.

Defensa del empleo

La encuesta que conforma el informe “Situación de las empresas en Yucatán”, levantada en los últimos días de junio pasado entre 652 negocios de todos los tamaños y giros, revela que, en cuanto al empleo, el 19% prevé aumentar su plantilla en lo que queda de año, el 73% la mantendrá sin cambios y 8% la disminuirá.

Los números son significativamente mejores que en febrero, cuando 15% de las empresas yucatecas planeaba reducir sus puestos de trabajo.

Además, en los últimos seis meses un 48% de las empresas pudo conservar intacta su plantilla y un 18% incluso la incrementó, en comparación con el 41 y 10%, respectivamente, de la encuesta pasada.

Los resultados son consistentes con los informes más recientes sobre la marcha de la economía del país. Los sectores primario y manufacturero están a la cabeza de este incipiente esfuerzo de recontratación de personal. En contraste, restaurantes, servicios turísticos y construcción continúan en el fondo del barranco, observa Acosta Ríos.

Ahora bien, pese a que la mejoría es evidente, los niveles de recuperación de empleo son todavía discretos, matiza. “Hay que recordar el dato del Seguro Social para tener una mejor perspectiva: en el peor momento de la pandemia se destruyeron en Yucatán alrededor de 25,000 empleos, de los que se han recuperado unos 20,000, lo que quiere decir que estamos todavía en números rojos”.

Y aunado al déficit, gran parte de los 20,000 puestos nuevos son eventuales, de menor calidad que los que se perdieron durante la pandemia, precisa.

Facturación

El reporte, elaborado con la colaboración de 14 cámaras y organismos empresariales, también pone de manifiesto que las expectativas para el segundo trimestre del año mejoran en cuanto a ventas, ya que el 38% estima que se incrementarán, cifra superior en 10 puntos porcentuales a la medición de febrero. El mayor grado de optimismo se observa entre las grandes y medianas.

En los últimos seis meses, las ventas cayeron para el 50% de las micro y pequeñas, para el 44% de las medianas y para el 31% de las grandes. Sin embargo, en el nuevo estudio ya más de la mitad de los negocios reporta un nivel de ventas constante, en aumento.

Por sectores, el primario es el que muestra una recuperación mayor: el 77% de sus empresas tiene ventas iguales o mayores que antes de la epidemia. En el sector terciario es donde hay menos optimismo: más de siete de cada 10 empresas considera que a lo sumo podrán mantener sus ingresos como hasta ahora y solamente 20% tiene esperanzas de crecimiento.

“Se puede ver un aumento importante en la expectativa de ventas en negocios de todos los tamaños y sectores. Estamos ante un panorama más positivo”, apunta Acosta.

Fuentes de financiamiento

Una de las cuestiones planteadas a las empresas ha sido el del acceso al financiamiento. Las fuentes más utilizadas siguen siendo los préstamos bancarios (59%) y los recursos propios, los ahorros (41%).

Un aspecto desfavorable es que solamente el 3% recibió algún tipo de apoyo del gobierno —del estatal, principalmente—, una reducción del 2% en relación con febrero pasado.

“Este tema es preocupante, porque la capacidad de invertir para crecer se ha ido pulverizando a lo largo de la pandemia”, comenta Amenoffis Acosta.

Inversión

Pese al impacto negativo de la crisis sanitaria en la facturación de las empresas, la gran mayoría realizó nuevas inversiones en tiempos recientes: el 69% de las micro y pequeñas, el 79% de las medianas y el 80% de las grandes lo hicieron.

“Pero no ha sido una inversión para crecer, para expandirse. Han tenido que hacerlo para mantenerse, para defender su mercado, prueba de ello es que más de la mitad de estos negocios no espera una mejoría significativa en sus ventas en el futuro inmediato”, señala Amenoffis.

Sin embargo, pese a esa circunstancia y todavía con timidez, comienza a resurgir el deseo de invertir, continúa. El 62% de los encuestados tiene planes de hacerlo, principalmente dentro de los próximos tres o seis meses.

“Y lo mejor es que un 40% considera que estas nuevas inversiones ya tienen que ver con recuperación, todavía no con expansión, pero el futuro luce más optimista”.

Del otro lado, un 38% no tiene planes de meterle dinero fresco al negocio en el corto plazo… “Y no es porque no quieran, simplemente el dinero se les agotó. No hay que olvidar que la pandemia empezó en marzo de 2020 y muchos empresarios que han tenido que recurrir a su propio dinero para apuntalar sus negocios durante estos 16 meses, hasta aquí llegaron”, apunta.

De todos modos, los resultados de este indicador son una buena señal, considera el consejero de Coparmex. En la encuesta anterior, el foco de la inversión estaba en la subsistencia, ahora empieza a emerger la intención de hacerlo para crecer.

“Como que se empieza a notar que existen las condiciones para invertir en el Estado, lo que es otra magnífica noticia”.

Incertidumbre

De acuerdo con el reporte del OEY, en este entorno de incertidumbre las preocupaciones de las empresas se concentran en la situación general de país (32%) en mayor proporción que en febrero.

En esta ocasión, las restricciones derivadas de la pandemia ocupan el segundo puesto (25%), seguidas por la debilidad del mercado (20%).

La única preocupación que disminuyó en relación con la entrega anterior fue la relacionada con el apoyo del gobierno federal. “Pero esto es porque los empresarios ya naturalizamos que nadie va a hacer nada por ayudarnos y que tenemos que valernos por nosotros mismos”, anota Ponce Díaz.

La iniciativa privada

Es un hecho: la recuperación viene en camino. Lentamente y de forma dispareja todavía, pero ya está en marcha, lo que debe transmitir un estado de ánimo positivo en la sociedad, comenta presidente de Coparmex.

Y el mérito de la recuperación es exclusivamente de la inversión privada, tanto de empresarios locales como de otras partes que vienen atraídos por las condiciones que ofrece la entidad, agrega.

“Como ha sido a lo largo de la pandemia, no existen consideraciones del gobierno federal, no hay ningún tipo de apoyo que ayude a darle continuidad y acelerar el proceso”, añade.

“Y lo peor en esta falta de sentido común y solidaridad es que continúan las reiteradas descalificaciones del Presidente, quien con mentiras que dividen a la sociedad pone a los empresarios como los malos de la película”.

Afortunadamente, en medio de esta crisis el sector privado ha seguido trabajando, dando muestras de unidad y de deseos de colaborar para la superación del país y, en nuestro caso, de Yucatán, sentencia.

El valor de la encuesta

Acerca de la encuesta, Amenoffis comenta que, a diferencia de otros ejercicios estadísticos que tienen un desfase significativo en el tiempo, el valor del estudio del OEY es que permite saber qué está pasando en este momento en el sector productivo de Yucatán, ofrece una fotografía fiel de la situación de las empresas del Estado.

“Tanto las autoridades como el sector empresarial requerimos información veraz, oportuna y actualizada para la toma de decisiones y para medirle el pulso al ritmo de recuperación de la economía”, agrega.

“Es importante notar que la participación e interés de las empresas ha ido creciendo, por la utilidad de la información que se genera y por la emergencia económica por la que atraviesan”, prosigue.

“El número de empresas alcanzadas eleva el grado de confiabilidad al 99%, pero la intención es que la muestra continúe creciendo”.— D.Y.

