Inegi: Hay 88 mil yucatecos desempleados

Con empleos precarios

En Yucatán hay 88 mil personas desocupadas y otras 624 mil tienen empleos con seguridad social y salarios que les permiten cubrir sus necesidades básicas.

Según el Semáforo del Trabajo Digno, elaborado por el Inegi, también hay 496 mil yucatecos que laboran en condiciones precarias.

Además, 298 mil trabajadores no perciben ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, 302 no cuentan con seguridad social, 342 mil no tienen un contrato estable y 574 mil no están afiliados a ningún sindicato.

En el caso de la península de Yucatán, sus escenarios laborales la ubican en la parte media de la mayoría de las tablas del Semáforo del Trabajo Digno, elaborado con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

Ayer en la mañana, en una conferencia virtual Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, presentó la última actualización de este semáforo con objeto de visibilizar la precariedad del trabajo en México y sus consecuencias en la economía nacional, así como la consecuente violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud y el derecho al trabajo.— Emanuel Rincón Becerra

Trabajos Alerta

México se encuentra en rojo en el Semáforo del Trabajo Digno, elaborado por el Inegi.

En rojo

Los altos niveles de desempleo, la precariedad de la mayoría de los trabajos donde la fuerza laboral carece de seguridad social o percibe salarios insuficientes para cubrir la canasta básica colocan el semáforo laboral nacional en rojo, lo que se traduce en una economía que no genera las condiciones mínimas para desarrollarse.