Infraestructura y alimentación

Entregan baños y maíz a vecinos de oriente yucateco

En gira de trabajo por Chemax, municipio del oriente del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó certificados para la construcción de sanitarios rurales del programa Proagua 2020, así como certificados del esquema estatal Acciones de Vivienda Social 2021.

También continuó con la distribución de maíz para consumo del programa estatal Seguridad Alimentaria, todo esto en apoyo a las familias yucatecas.

De acuerdo con un comunicado, el mandatario refrendó su respaldo a los yucatecos que más lo necesitan por medio de acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida, como la entrega de diversos apoyos que les permitirán a los habitantes de Chemax contar con baños y viviendas dignas, así como certidumbre alimentaria para las familias.

Asimismo, Vila Dosal supervisó el avance de las obras en el centro de esta localidad que, como producto de sus gestiones, se realizan mediante el Programa de Mejoramiento Urbano 2021 a favor de los habitantes de Chemax, quienes próximamente contarán con espacios renovados en su comunidad.

Acompañado del director de Educación del Ayuntamiento de Chemax, Antonio Pacheco Mac, el gobernador realizó la entrega de los primeros certificados para la construcción de baños rurales como parte del programa Proagua 2020.

Desde la primaria “Rafael Ramírez Castañeda”, el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Sergio Augusto Chan Lugo, explicó que este año, con una inversión conjunta entre los gobiernos federal y estatal de más de 26.8 millones de pesos, se construirán 700 sanitarios con biodigestor en todo el estado.

De esos sanitarios, 413 se construirán en nueve comisarías de Chemax: Mucel, Sisbichén, Hoteoch, Pabalam, Santa Cruz, Kantó, Tulín, San José Chahuay y San Juan Chen, beneficiando a 1,704 habitantes.

“En el caso de Chemax estamos trabajando en nueve localidades del municipio para construir 413 sanitarios y a nivel estatal, estaremos realizando 700 en total. Sin embargo, es muy importante destacar que estas acciones que se impulsan son con el objetivo de evitar enfermedades”, destacó Chan Lugo.

“Como instruyó, la orientación de este programa de apoyo a los habitantes de estas comisarías de Chemax está enfocado en materia de salud por partida doble: primero, para evitar el fecalismo al aire libre y segundo, para evitar que se contamine el manto acuífero subterráneo de la entidad”.

En la comisaría de San Juan Chen se realizará la ampliación del sistema de agua potable con una inversión conjunta federal y estatal de más de 657 mil pesos para cubrir la demanda del vital líquido de los habitantes de esta comunidad.

Características

Los baños rurales incluyen fosa de absorción, tanque séptico biodigestor autolimpiable y tinaco para almacenamiento de agua potable, así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria.

Eduardo Uch Herrera, proveniente de la comisaría de Kantó, recibió de manos del gobernador el certificado correspondiente a la construcción de un baño rural en su hogar que le ayudará a brindarle una mayor calidad de vida a sus padres, con quienes vive.

“Mis padres dependen de mí y con lo que tengo trato de darles lo mejor; sin embargo, no hemos logrado tener un baño, lo que me generaba mucha tristeza, pues como hijo te da pena que tus papás no tengan un lugar digno, por lo que este día es de mucha alegría para nosotros, se cumplirá ese sueño que tenemos de tener un baño”, señaló el beneficiario.

Luego, junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, Vila Dosal encabezó la entrega de certificados del programa Acciones de Vivienda Social 2021.

Con éste se realizarán, en conjunto con el Ayuntamiento de Chemax, 141 acciones de vivienda que incluyen cuartos dormitorios, pisos, baños y cocinas ecológicas, con una inversión de más de 11 millones de pesos.

En presencia del director general del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia, Torres Peniche destacó que en lo que va de la actual administración se han hecho casi 1,300 acciones de vivienda en este municipio.

“Representa un avance muy importante para abatir el rezago de la población de Chemax, sobre todo al ser una de las zonas del estado con mayor demanda de este tipo de apoyos. Hemos hecho importantes esfuerzos desde el gobierno del Estado y junto con el Ayuntamiento, a lo largo de esta administración, llevamos una inversión de más de 30 millones de pesos en este programa, por lo que vamos paso a paso firmes en el abatimiento del rezago en el estado”, aseveró el funcionario estatal.

Ante el diputado federal Jesús Carlos Vidal Peniche, Vila Dosal supervisó la distribución de maíz para consumo del programa estatal de Seguridad Alimentaria que continuó en este municipio con la entrega de 254 toneladas en Chemax, pertenecientes a las 8,970 toneladas de maíz en total que se reparten con una inversión de 61 millones de pesos a la población afectada por la pérdida de este cultivo básico para su alimentación.

Sobre este importante programa para las familias yucatecas, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, indicó que hasta el momento se ha abarcado la entrega de este apoyo en 90 municipios del estado. Específicamente en Chemax se hará la entrega de maíz en beneficio de familias pertenecientes a 39 comisarías.

“Anteriormente se realizó también la entrega en este municipio de semilla de maíz a 450 productores para implementar la siembra de este grano básico, pues el año pasado fue un año catastrófico y difícil, se perdieron cosechas por el paso de fenómenos naturales y este municipio es altamente productor del maíz, sobre todo que practican la milpa maya, de ahí la importancia de que lleguen estos apoyos”, finalizó.

Entre los beneficiarios se encontraba Martha María Xiu Cauich, de 63 años de edad, quien agradeció al gobernador por brindarle certidumbre alimentaria a ella y su familia conformada por su esposo y nueve hijos, ya que su milpa se vio afectada el año pasado por el paso de tormentas y huracanes.

“Le agradezco mucho este apoyo porque cuando se dañó nuestra milpa, perdimos nuestra principal fuente de alimentos, apenas nos estamos recuperando y recibir este maíz es un gran alivio para la familia. Cuando vi el paquete de maíz inmediatamente pensé en lo que podré cocinar y se me ocurre preparar atole, tortillas y hasta tamales para mis hijos”, compartió la beneficiaria.

Antes de partir de este municipio, Vila Dosal realizó un recorrido junto con el Jefe de Unidad de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Luis Sauma Castro, por la zona centro para supervisar los avances de las obras que se llevan al cabo como parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2021.

El proyecto consta de la renovación del parque principal, la construcción de la plaza municipal, la construcción de una biblioteca, escuela para adultos, renovación del Palacio Municipal y del entorno polígono, así como la renovación integral de la imagen urbana del centro de Chemax.

En la comisaría de Sisbichén se realizará la construcción de una cancha deportiva y plaza central, producto de las gestiones del gobernador.

Estas obras corresponden al Programa de Mejoramiento Urbano 2021, con el cual la Sedatu destina varios millones de pesos para llevar al cabo obras en los municipios de Izamal, Valladolid, Mérida, Chemax y Tinum, que brinden mejores espacios de recreo para los habitantes y mayor atracción del turismo.

Trabajos Municipio

El gobernador realizó una gira de trabajo por Chemax, en la zona oriente de la entidad.

Elementos

Vila Dosal constató los trabajos y se explicó que la renovación del parque principal consta de jardinería, la instalación de mobiliario urbano, fuentes secas y parabús. Sobre la construcción de la plaza municipal, se realizarán esos trabajos más el reordenamiento de banquetas.

Biblioteca

Al trasladarse a la zona donde se está levantando la biblioteca y escuela para adultos, se detalló que contará con aulas y talleres, oficinas, sanitarios y un pórtico secundario de Palacio Municipal.