Ingreso a bachillerato 2020 en Yucatán: las nuevas fechas de los trámites

MÉRIDA.- A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Yucatán informó cuáles serán las nuevas fechas de los trámites para los aspirantes a bachillerato.

Las fechas para el ingreso al bachillerato 2020

Del 24 abril al 15 de mayo: Registro en línea

La plataforma permanecerá abierta hasta el 15 de mayo para poder realizar el registro en línea: www.bachillerato.yucatan.gob.mx

Del 24 de abril al 20 de mayo: Envío de documentos digitales (foto o escaneo

En los sitios web o redes sociales oficiales de cada subsistema podrá consultarse la mecánica de envío electrónico de los siguientes documentos:



1. Pase de ingreso al examen con foto

2. Curp

3. Comprobante de pago (en caso de contar con el documento, de no ser así, deberá presentar la ficha de depósito o de transferencia original expedida por el banco el día del examen)

4. Certificado o constancia de secundaria (en caso de contar con el documento)

13 de junio: Aplicación Exani I

A las 8:00 de la mañana en el plantel seleccionado, llevando:

a) Pase del ingreso al examen

b) Identificación con fotografía

c) Lápices 2 ½ , goma para borrar y un sacapuntas de bolsillo.

26 de junio: Publicación de resultados

Podrá consultarlos en el portal: www.bachillerato.yucatan.gob.mx

La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) informó que se modificaron las fechas de exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura debido a la contingencia por el coronavirus.



En un mensaje en redes, la Uady indicó que ahora se aplicarán el sábado 13 de junio para los aspirantes a bachillerato y el sábado 20 y domingo 21 del mismo mes para los de licenciatura.



Cabe señalar que las fechas en un principio eran 23 de mayo para bachillerato y 30 y 31 de ese mes para licenciatura.



La Uady precisa que la medida se debe a la emergencia sanitaria por el Covid-19 que emitió el Gobierno Federal.



Para más información, sugiere consultar la página web oficial de los procesos de ingreso: https://www.ingreso.uady.mx



Aclaración a los que no se registraron

Recuerda que el registro en línea al proceso de ingreso concluyó el 11 de marzo para licenciatura y el 13 de marzo para bachillerato.



De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron el proceso en esas fechas no podrán presentar el examen respectivo.

