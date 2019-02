Iniciativa a favor de la mujer recibe un respaldo unánime

Impulsan una ley en beneficio de mamás lactantes

Karla Franco Blanco, diputada del PRI, presentó ayer una iniciativa de reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de establecer las bases que eviten actos discriminatorias a las mamás lactantes, para que puedan amamantar libremente a su bebé en lugares públicos o privados.

Para dar una idea de cuán serio es este problema, la diputada resumió una mala experiencia de una madre que le relató lo siguiente:

“Mi bebé llora de hambre, me dispongo a amamantarlo pero… acto seguido, un vigilante de un restaurante de esta ciudad de Mérida me pide que me retire del lugar, porque incomodo a los clientes”, dijo.

La priista añadió que esta escena se repite en oficinas, locales comerciales, sitios públicos en el estado y el país todos los días, lo cual es inaceptable.

Es la máxima expresión de desigualdad y discriminación, es sensible y doloroso para las mujeres en esta situación, indicó.

Diputados de y legisladoras de diversos partidos se sumaron a esta iniciativa, para que ya no se repitan estas acciones contra las mujeres al alimentar a sus bebés.

Finalmente, Luis Hermelindo Loeza Pacheco, diputado de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley de Educación del Estado, para que se establezca como una obligación la enseñanza de la lengua maya en todo el nivel básico de educación del estado.— David Domínguez Massa