Iniciativa en pro de la niñez

Red civil exhorta a diputados a que aprueben reforma

Parte de los integrantes de la Red de Protección a la infancia presentó anteayer un exhorto a los 25 diputados locales para que a la brevedad se apruebe la iniciativa de reforma de ley de derechos de los niños, que ayudaría a tener procesos de adopción más ágiles y brindar mayor seguridad a los menores mediante nuevas figuras jurídicas.

Víctor Chan Martín , acudió al Congreso del Estado en representación de la Red de Protección a la Infancia y acompañado de otras dos representantes.

Poco antes de iniciar la sesión plenaria, dijo que “venimos a entregar el oficio donde nos unimos a este clamor de la ciudadanía para que sus derechos sean mucho más protegidos”.

Documento

Como un ejemplo de los beneficios que daría a los menores esta nueva iniciativa de reforma de ley entregada el pasado lunes por representantes del gobierno del Estado, el entrevistado citó que se propone que en Yucatán exista el acta circunstanciada.

“Esta es una característica de esta iniciativa de ley, donde dice que si algún menor es abandonado y en 60 días no aparece un familiar, el Estado puede levantar esta acta en la que se valida que el niño puede entrar en un proceso de adopción más ágil y sobre todo (para) darle mayor seguridad”, explicó.

Lo importante de esto es que se reducen los tiempos, continuó el dirigente. El gran problema de la adopción en Yucatán es que hay un período muy largo, de años incluso, donde niños con posibilidad de ser adoptados no lo pueden hacer porque las autoridades buscan algún familiar en algún lugar en el planeta y hasta que no exista certeza de que no existe, no puede continuar el proceso con los jueces en el Tribunal Superior de Justicia.

Albergues

Otro elemento importante de esta ley, mencionó, es que certificarán a los albergues. “Afortunadamente hay albergues que hacen una labor muy profesional a favor de los niños y los adolescentes, pero también sabemos que hay otros que no lo cumplen”.

“Entonces, esto permite que a través de la autoridad se puedan certificar, y esto es cumplir todo un protocolo para validar a un albergue”, expuso.

También se considera el concepto de “familia de acogida”, una figura que no se tiene en Yucatán, con la que los niños en estado de abandono pueden estar unos tres meses con una familia no para ser adoptado, sino para que pueda encontrar el calor de un hogar hasta que aparezca alguna familia que lo pueda adoptar.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Dependencia

En la iniciativa de reforma de ley de derechos de los niños se eleva el rango de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) a una institución de protección exclusiva de los niños y adolescentes, ya que en este momento atiende también a personas con discapacidad, así como de la tercera edad.

Antecedente

Además de esta iniciativa, el año anterior se presentó otra con el mismo fin de proteger a los menores y la familia en el Poder Judicial.