Injusta medida federal

Líder cetemista pide al gobierno federal respeto

Como injusta calificó Mario Tránsito Chan Chan, secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán (FTY-CTM), la disposición del gobierno federal de despedir a todos los trabajadores que fueron contratados desde el pasado 1 de diciembre de 2018 en las dependencias federales.

“En primer lugar, lo considero injusto porque si son trabajadores que venían prestando sus servicios, deberían seguir haciéndolo; es injusto y los trabajadores seguramente demandarán su reinstalación”, expresó.

Entrevistado ayer en el Monumento a la Patria al finalizar la celebración por el Día del Trabajo, el líder cetemista en Yucatán puntualizó que no importa si los trabajadores son sindicalizados o no, pues todos tienen derechos y el gobierno es el primero que debe respetarlos, “y si no es así, entonces ¿qué esperanzas podemos tener?”.

Ayer informamos en nuestra sección Nacional que, según oficio firmado por Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todos los empleados de la administración federal contratados desde el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, serán despedidos.

Motivos

Entrevistado al respecto, Chan Chan declaró que no saben cuál es el motivo de esos despidos, si es por un ajuste de personal o un recorte, y dijo que es lo que habría qué analizar.

“Pero cuando un despido se da a los trabajadores, se debe justificar, señalar porqué razones, si firmaron un contrato también hay que entenderlo, pero si no tienen contrato y están trabajando —el trabajador desde los dos meses de estar laborando sin contrato ya adquiere base y derechos—, entonces hay que analizar la situación para que los trabajadores puedan reclamar los derechos que les corresponden”, puntualizó Chan Chan.

“No se debe actuar políticamente contra el derecho; hay un derecho que nos corresponde y se debe respetar, no se deben hacer despidos por cuestiones políticas o partidistas, debe haber respeto”, afirmó.

El líder obrero insistió en que no se debe actuar de manera política porque un trabajador sea de un partido o de otro, “eso es otra cosa, hay que reconocer y respetar el derecho del trabajador, eso está previsto en la constitución y en las leyes.

“Invitamos, exhortamos a los gobiernos a que tengan en cuenta el respeto que se merecen los trabajadores, los funcionarios son los primeros que deben respetar sus derechos”, expresó.— David Domínguez Massa