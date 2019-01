“Inoperantes” las quejas respecto a los comisariados

Ayer el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) declaró infundados e inoperantes los agravios en contra de la elección de comisarios de la localidad Emiliano Zapata, Oxkutzcab, por la emisión de la convocatoria en contra de los plazos y términos expresados en la ley y la falta de publicidad de la misma.

También por supuestas irregularidades y violaciones cometidas en la jornada electoral.

En un comunicado se indicó que en el primer caso, el Ayuntamiento de Oxkutzcab emitió una convocatoria en tiempo y forma, por lo que cumple con lo establecido en la ley correspondiente.

En el segundo caso, dijo que no se determinaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a que el actor no aportó prueba alguna de sus declaraciones. Por lo anterior, se confirman los resultados consignados en el acta del proceso de selección de comisario.

También se declararon infundados e inoperantes los agravios en contra de la elección de autoridades auxiliares de la subcomisaría meridana de Sodzil Norte, por la supuesta utilización de un plano que imposibilitó a diversos ciudadanos votar.

Luego alegaron que la candidata ganadora utilizó colores institucionales de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

El TEEY indicó que no se acreditó el impedimento, sin causa justificada, para votar, pues a quienes no se les permitió hacerlo fue por no estar dentro del perímetro delineado.

Asimismo, la normatividad no prohíbe la utilización de determinados colores ni recurrir a colores que emplean los partidos políticos en la propaganda, por lo anterior se confirma el resultado de la elección.

Lo mismo con la elección de comisario de Tahdzibichén, localidad de Mérida, debido a la supuesta vulneración a los principios de equidad y legalidad durante los comicios.

Entre las presuntas irregularidades se encuentran supuestas violaciones en el período de campaña y de elección municipal, así como la supuesta intervención de servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida los cuales, a decir del actor, utilizaron recursos públicos para favorecer a la candidata ganadora.