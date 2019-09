Inquietudes por los cambios en una ley

Explicaciones de experto sobre la norma laboral

“El cambio a la Ley Laboral ha generado una serie de inquietudes tanto a nivel empresarial como laboral, en el sentido que la mayor parte de las decisiones, con esta nueva norma, va a recaer en los trabajadores”, señala Jorge Enrique Ramírez Sánchez, integrante de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) en México.

Ramírez Sánchez es uno de los coordinadores del taller “Relaciones Laborales Colaborativas” que la USEM Mérida promueve en esta ciudad y en el que también tomarán parte los expertos en temas laborales Enrique Niembro Santoveña y Jesús Garnica González.

En entrevista con el Diario, Ramírez Sánchez señala que la reforma a la Ley Laboral es, de alguna manera, efecto de un movimiento global para que diferentes países, incluido México, se alineen a organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“De allí que a partir del año pasado y este año ha habido una serie de cambios en las leyes con las que se busca una libertad de afiliación por parte del colaborador a los diferentes niveles del sindicato”, explica.

Señala que esa libertad de afiliación es para evitar que haya una intervención directa tanto de los líderes como de los empresarios, y que los colaboradores o trabajadores sean quienes busquen y decidan cuál es el mejor para pertenecer a él.

En el caso del taller, intitulado “Relaciones laborales colaborativas”, Ramírez Sánchez subraya que la USEM siempre ha tenido una labor y visión social respecto a la dignidad del trabajo. “Se busca, más que tener un esquema confrontativo, un esquema de armonización entre los intereses de los empresarios, de los sindicatos, y, sobre todo, mantener un trabajo digno, equitativo, e igualitario”.

Apunta que en el primer día del taller, el licenciado Jesús Garnica abordará la parte de la reforma laboral, y para el segundo día, Enrique Niembro abordará la alternativa no sindical.

“Y no porque se piense que los sindicales no son favorables, al contrario, yo creo que una situación no sindical no necesariamente quiere decir que no se acepta un sindicato, sino que habrá momentos a los que le hemos llamado el proceso de participación, en donde los colaboradores lleguen a cierto nivel de madurez y puedan autogestionar sus propios procesos colectivos”, dice.

Añade que si bien un sindicato apoya que haya una equidad entre el empresario y el trabajador, esta idea busca generar una madurez del trabajador de tal forma que pueda auto gestionarse internamente para que eso que en su momento un sindicato pueda apoyar ellos lo puedan generar.

Acerca de si son necesarios los sindicatos, el experto indica que son un elemento importante, pues en las cuestiones laborales se necesitan contrapesos. “En una empresa, en que el esquema social y económico siempre están juntos, para nosotros el trabajo digno es lo más importante, y creo que es importante que existan esos elementos que hagan el contrapeso”, indica.— Jorge Iván Canul Ek

Al respecto señala que un trabajador que no pertenezca a estos grupos no debería estar en desventaja. “Con la nueva la Ley lo que se pretende es que no estén en desventaja, sino que el trabajador tenga la libertad por decidir por algunos de los sindicatos porque va a haber la posibilidad de que haya más de un sindicato dentro de las empresas, inclusive si elige no estar en uno no dejaría de tener los beneficios que a nivel empresa se estén dando”.

Sobre los beneficios y perjuicios que pudiera tener la nueva ley, Ramírez Sánchez es claro:

“El hecho de que un trabajador pueda aprender y crecer sobre esos puntos lo va a empoderar más en su trabajo, es decir, se hace más auténtico al momento de llevar al cabo sus labores”.

También dice que dentro de la legislación se está viendo la norma 035 que busca un ambiente laboral sano. “Le llaman en la norma un entorno organizacional favorable: debe haber cargas de trabajo adecuadas, un orden en la parte de puestos, hablas de los factores psicosociales (estrés, el quemado) de tal forma que le permita a la empresa identificar aquellos factores de riesgo psicosocial”.

En el caso de los contras, opina que básicamente es el desconocimiento que puede haber de ciertos directivos ante ello, y de alguna forma impactase en no entender totalmente la ley, así como el posicionamiento político que podrían tener algunos líderes sindicales ante estas reformas.

USEM Mérida

Más de la entrevista con Jorge Enrique Ramírez Sánchez y de los informes sobre el taller.

Trabajadores

