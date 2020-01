Insisten en que Yucatán recibirá más dinero de la Federación

Hay más dinero federal, no recorte —afirma la Fecuy

Con base en una comparación de las leyes de Ingresos de 2019 y 2020 publicadas en el Diario Oficial del Estado, Blanca Estrada Mora dice que no ve el “cacareado recorte” de dinero federal que el gobierno del Estado “ha utilizado como argumento para recetarnos más impuestos y derechos”.

“Me llama la atención que se habla de un recorte, pero se mencionan cantidades globales y hasta ahora ningún funcionario del gobierno del Estado ha dicho dónde está esa reducción”, subraya la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).

“Y más me llama la atención que ningún ciudadano pregunte, me preocupa que nadie ejerza su derecho a la información ni exija explicaciones sobre este tema”.

Contra los argumentos oficiales, la dirigente hace notar que en la comparación presupuestaria encuentra más recursos para Yucatán este año, aunque “a lo mejor no es lo que hubieran querido” las autoridades estatales.

“Con la cantaleta del supuesto recorte nos pintaron el tucho que ha servido para subirnos impuestos y los cobros de derechos”, enfatiza.

La maestra Estrada Mora, quien forma parte del grupo promotor de la iniciativa ciudadana “¡Ya basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad”, revisó los números de la Ley de Ingresos 2019 y los cotejó con la Ley 2020, que fue promulgada anteayer con su publicación en el Diario Oficial.

Durante una entrevista aclara que hizo una lectura “con ojos ciudadanos”, sin ser experta en numeralia ni en asuntos financieros, pero la simple revisión y comparación de datos de uno y otro año no arroja recorte alguno.

“Puedo estar equivocada y, de ser así, ¡bienvenidas las aclaraciones! Eso es lo que queremos, que nos lo expliquen”, recalca

Antes de entrar al desglose de cifras subraya que hay “una lamentable manipulación pública” con el tema del recorte y el gobierno del Estado y sus funcionarios han recurrido a un juego de palabras para sustentar su posición sobre este asunto.

Y en este punto abunda en su señalamiento sobre las cantidades globales: el Ejecutivo ha argumentado un recorte de $3,800 millones en los recursos que le envía la Federación, luego dice que esa suma corresponde a una reducción en 2019 cuyo impacto “se traslada a 2020” y que en realidad la baja de este nuevo año es de unos $800 millones, y que al sumar las dos cifras la reducción combinada 2019-2020 será de casi 5,000 millones de pesos.

No hacerse bolas

“No es más que un juego de palabras con el que quieren enredarnos”, indica la profesora Estrada. “Les pedimos a los funcionarios que no nos hagan bolas y ellos tampoco se hagan bolas”.

A continuación, la entrevistada expone los siguientes conceptos:

—Ante las dudas que me generaba el cacareo de los recortes decidí revisar la información oficial. Me centré en los recursos federales, porque de ellos se habla. No interpreto nada, son números que copié de las leyes de Ingresos publicadas el 31 de diciembre de 2018 —para que entrara en vigor en 2019— y el 31 de diciembre de 2019.

—Los ingresos federales se conforman de Participaciones, Aportaciones, Convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal.

—En la Ley de Ingresos 2019 el total programado y aprobado fue de $40,586.550,939, de los cuales $31,773.897,240 fueron recursos de la Federación desglosados de la siguiente manera: Participaciones, $14,813.109,213; Aportaciones, $13,124.756,419; Convenios, $3,411.316,692, y Ramo 23 (fue su último año), $101.991,270.

Lo de este año

—Para 2020 se aprobó un presupuesto total de $44,096.239,578, de los cuales $32,309.672,921 son recursos de la Federación. De entrada, si comparamos esta segunda cantidad con la de 2019 vemos un aumento de $535.775,681. A lo mejor no es lo que hubiera querido el gobierno del Estado, pero es un aumento al fin.

—Originalmente, la iniciativa del Ejecutivo planteaba ingresos totales de $44,189.647,866 en 2020. Es poco lo que se le rebajó en el Congreso del Estado.

—En Participaciones, que se asignan a los estados mediante una fórmula y representan la devolución de impuestos que no cobra el Estado sino la Federación, en 2020 se dispondrá de $15,093.129,715, que significan $280.020,502 más que los $14,813.109,213 de 2019.

—En Aportaciones se programaron $13,542.171,293, es decir, $417.414,874 más que el año pasado.

—Únicamente en el rubro de Convenios se observa una pequeña baja en comparación con 2019: se aprobaron $3,002.784,122, que representan $408.532,570 menos.

—La disminución en este último renglón es lo establecido en el presupuesto federal, pero seguramente durante el año se irán sumando más recursos con la firma de más acuerdos y, por consiguiente, con la llegada de dinero extraordinario. Siempre, en cada ejercicio, hay más de lo programado.

—En la parte de Convenios entran rubros como Seguro Popular (ayer llegó a su fin con este nombre), riesgos sanitarios, escuelas de tiempo completo, desarrollo rural, Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), universidades e instituciones como Cecitey, Colegio de Bachilleres (Cobay) e Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey), entre otros

Ramo de los “moches”

—Lo que no hay en 2020 y sí hubo en 2019 es el Ramo 23, que desapareció porque era utilizado principalmente para los “moches”. La última bolsa aprobada, del año pasado, fue de $101.991,270 (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

Revisiones

Blanca Estrada, presidenta de la Fecuy, comparó datos de las leyes de Ingresos 2019 y 2020.

La “cantaleta”

La dirigente dice que se decidió a revisar las cifras ante la “cantaleta” de recortes de la Federación que menciona el gobierno del Estado y no solo no encontró esa reducción sino que aparece un aumento, aunque tal vez no el deseado por las autoridades locales.

Transparencia

También recuerda que la Fecuy ha desempeñado en los últimos once años un trabajo de impulso a la transparencia y la efectiva rendición de cuentas.

El monto global

La Ley de Ingresos 2020 contiene un total de $44,096.239578.

