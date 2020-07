Insisten en reabrir atractivos

Se recuperaría un 40% el turismo a fines de este año

El presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (Aaprotuy), Luis Herrera Albertos, consideró que la industria turística local podría recuperar un 40% la afluencia de visitantes en este mismo fin de año, pero es necesario que el gobierno abra toda la cadena de servicios y atractivos del estado.

Paco Santamaría, columnista de la revista especializada en mercadotecnia “Merca 2.0”, opinó durante el foro “Reactivación del turismo en la nueva normalidad”, organizado por el Capítulo Universitario Sureste del IMEF, que la temporada alta de turismo en la península de Yucatán está perdida este año, en 2021 empezaría la reactivación económica de este sector y para 2022 podría alcanzar su plenitud.

Entrevistado sobre este tema, Herrera Albertos dijo que en Yucatán la reactivación turística todavía no se inicia porque el gobierno del Estado determinó la reactivación por medio de unas “olas” y en la primera “ola” solo autorizó la operación del 25% de la capacidad de hoteles y restaurantes, pero todos los demás sitios que atraen turismo como cenotes, zonas arqueológicas, haciendas y ecoturismo están cerrados.

Por tanto, las empresas turísticas no pueden promover viajes, paquetes y “toures” para traer a los visitantes y en estos momentos la industria solo depende de la gente que viene a Yucatán por cuestiones de trabajo.

“Desde el punto de vista turístico no hay absolutamente nada”, subrayó el líder de la Aaprotuy. “No se ha iniciado la reactivación turística, mientras no se abran todos los atractivos y servicios de la cadena turística, no empezará la reactivación de esta industria”.

Luego recordó que hace tres semanas el director del Centro INAH en Yucatán dijo vagamente que la reapertura de las zonas arqueológicas sería el 15 de julio o el 15 de agosto. Ya pasó el 15 de julio y nada. Hasta hoy, no saben nada de la posible apertura de las zonas arqueológicas como Chichén Itzá y otras que atraen a los visitantes.

Para los turisteros en general urge y reiteran el llamado que siempre hacen al gobierno del Estado: que abran los cenotes ya, que abran los sitios arqueológicos ya. En estos momentos de la pandemia del Covid-19 saben que el turismo de naturaleza es la tendencia actual, los visitantes buscan espacios abiertos, no los cerrados, para visitar. Es que así, cenotes, zonas arqueológicas, haciendas turísticas y sitios de turismo de aventura se pueden manejar sin riesgos de contagio siguiendo los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades de salud.

Además, según Herrera Albertos, los hoteles y restaurantes pueden funcionar al 50% de su capacidad porque con el 25% son inoperantes, los ingresos que capta no dan para cubrir el gasto de funcionamiento y es muy complicado para el consumidor llegar a un sitio y no tener lugar.

“Las empresas que tiene tour armados, las agencias de viajes y todo el sector no puede promover la llegada de visitantes ni dentro del país porque si vienen, no tienen nada qué hacer, nada qué visitar”, señaló. “Necesitamos que abran poco a poco los servicios y atractivos para invitar a los viajeros para que vengan. Sí se podría operar a mayor porcentaje de ocupación y los atractivos debieron abrirse desde la primera ‘ola’”.— Joaquín Chan Caamal

“El turismo es una actividad autorregulable, no porque yo abra un cenote se va a llenar de gente el mismo día. Lo que nosotros solicitamos es que se abran los atractivos para decirle al turismo que ya pueden venir. Sabemos que no vienen de inmediato, el viajero tarda un mes o más para preparar un viaje familiar porque tiene que comprar boletos, hacer reservaciones, analizar los tours, pero mientras no abran los sitios turísticos no vendrán”.

Respecto a la recuperación del turismo yucateco, Herrera Albertos señaló que en el caso particular de Yucatán las temporadas altas son distintas al de Quintana Roo y Campeche. A Yucatán viene el turismo canadiense y norteamericano de octubre a abril para pasar la temporada invernal que en sus países es extremo y a fin de año, para Semana Santa y vacaciones de verano generalmente llega el turismo nacional.

Después admitió que la recuperación del sector turístico yucateco tardará mínimo tres años, pero si desde ahora comienza la verdadera reactivación económica de esta industria, quizá para 2021 logren un porcentaje de 80% de visitantes y una recuperación económica significativa.

Ni en 2021 y 2022 llegarán a los porcentajes que tuvieron en 2019, pero al menos podrán operar con números negros, en vez de números rojos que tienen desde marzo pasado hasta la fecha, consideró.

Se le preguntó si los empresarios turísticos de Yucatán gestionaron y obtuvieron los préstamos de $25,000 que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar la industria turística. Hasta donde sabe, este micro apoyo no generó mucho interés y solo unos cuantos lo gestionaron. Sin embargo, el presidente de la República anunció hace unos días un nuevo programa de financiamiento para el sector hotelero con montos de $200,000 a $30 millones, que es extensivo para agencias promotoras de turismo y transportistas y este préstamo sí sería de ayuda para los empresarios y cree que sí tendrá mayor demanda.

“En estos momentos, la industria turística de Yucatán está paralizada, la ocupación hotelera es de apenas del 5% al 10%, según difundió el presidente de la asociación de hoteles”, señaló.

Pandemia Recuperación

La pandemia “descalabró” toda la industria turística, dijo Luis Herrera Albertos.

Temporada decembrina

Pero en su opinión, el sector puede rescatar algo de la temporada en diciembre y enero. Quizá no recuperen el 100% de la afluencia que tuvieron en 2019, pero si el gobierno abre los atractivos turísticos y autoriza mayor porcentaje los servicios turísticos recuperarían hasta un 40% en la época decembrina, dijo.