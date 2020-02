Insisten en regular los viajes oficiales

Sigue habiendo muchas salidas al extranjero, dicen

En vista de los últimos viajes al extranjero que realizaron el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, es urgente aprobar ya las iniciativas presentadas al Congreso del Estado, a fin de tener un control sobre los periplos que hacen los servidores públicos de la entidad, según declaró Luis Hermelindo Loeza Pacheco, diputado del partido Morena.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, hace casi un año también presentó una iniciativa sobre el control de viajes de los funcionarios de Yucatán.

En ese sentido, comentó que desconoce el estatus actual de su propuesta, pero espera que este período ordinario de sesiones pueda llegar al pleno.

Como informamos, la semana pasada el gobernador viajó a Los Ángeles, California, y a principios del mes pasado el alcalde hizo lo propio a Guatemala.

Estos son los casos más recientes de varios periplos que ambos servidores públicos ya realizaron al extranjero desde que asumieron sus cargos.

Ayer Loeza Pacheco, quien en diciembre pasado presentó una de las dos iniciativas que hay en el Congreso sobre la regulación y control de los viajes de funcionarios al extranjero —la otra es la de Cervera Hernández—, reiteró que “ya urge que se apruebe esta iniciativa, pues vemos que algunos siguen viajando mucho al extranjero”.

Luego recordó que en su iniciativa señalan que quienes deban viajar, sobre todo al extranjero, por ejemplo el gobernador, debe informarlo al Congreso del Estado y manifestar cuáles son los motivos.

Al regresar también deberán reportar los resultados y lo gastado, en caso de que fuera a cuenta del erario, entre otras disposiciones.

Como Cervera Hernández, el diputado de Morena dijo que desconoce qué pasó con su iniciativa.

“La presenté a fines del año pasado, en el período anterior de sesiones, pero no sé qué hicieron con ella, no me han dicho dónde quedó ni qué pasó con ella. Espero que en este período que se inicia se apruebe”.