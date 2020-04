Insisten en una petición

Pugnan para que sea en línea el trabajo legislativo

Las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) no solo insisten en que se deben hacer cambios para que el Congreso local sesione en línea y no con la presencia física de los 25 diputados, sino que ahora solicitan con carácter de urgente se adopte esta medida y se cree la comisión especial que han propuesto para vigilar el desempeño de los alcaldes durante la contingencia, sobre todo por considerar que algunos adoptan medidas que no les corresponden.

“Ante la contingencia sanitaria, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano solicitó en carácter de urgente, que el Congreso del Estado sesione en línea, y se cree una comisión especial para vigilar a los ediles que han sido exhibidos, por presuntos abusos de poder; piden que las iniciativas presentadas sean turnadas a sus respectivas comisiones para su análisis”, afirmaron en un comunicado.

El pasado domingo informamos por declaraciones de Felipe Cervera Hernández presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, que a diferencia de otras instituciones que aprovechan la tecnología para realizar sus sesiones de manera virtual, desde la casa de sus integrantes, al Poder Legislativo no le sería posible hacer lo mismo, pero no por eso dejarán de legislar y se reunirán las veces y en el momento que sea necesario.

Al responderle al diputado, en el comunicado Silvia América López Escoffié coordinadora de la bancada de MC, exhortó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para que convoque a sesión lo más pronto posible, y turne las propuestas que presentó su partido a sus respectivas comisiones para ser analizadas y en su caso aprobadas.

La legisladora recordó que hace unas semanas presentaron una iniciativa para sesionar de forma virtual, y otra que supervise a los alcaldes durante la emergencia de salud que se vive, por considerar que, “el Congreso del Estado no puede quedarse de “brazos cruzados” y debe garantizar el buen desempeño de los funcionarios locales ante las denuncias realizadas por organismos defensores de derechos humanos”.

Milagros Romero Bastarrachea diputada de ese mismo partido agregó que, “no hay nada en la Constitución Política del Estado de Yucatán que impida realizarlo, solo se requiere de voluntad para aprobarlo, vivimos en el Siglo XXI y estamos ante una pandemia, tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas a nuestro favor, y así dejar de ser un Congreso arcaico y lento”.

Cervera Hernández señaló que la Constitución local en sus artículos 19 y 26 establecen señalamientos por los cuales se establece que las sesiones deben ser presenciales, los diputados deben estar presentes físicamente en las sesiones, y habría que cambiar esta parte de la Carta Magna para que pueda incluirse las sesiones en línea, como pretenden las diputadas.

Aunque las diputadas de MC aseguran que eso no es impedimento alguno. Milagros Romero declaró que, a través de una plataforma digital no solo cumplirían con la agenda legislativa en los tiempos que marca la ley, sino que evitarán poner en riesgo las vidas de las personas que asisten al Recinto Legislativo.

Respecto a la iniciativa para crear una comisión especial, la diputada argumentó que se requiere vigilar a los titulares de los ayuntamientos, que en su afán de prevenir transmisiones de Covid-19, podrían estar tomando decisiones anticonstitucionales y violando garantías individuales de la ciudadanía.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

La legisladora señaló que organismos civiles así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ya levantaron la voz, para frenar posibles abusos de autoridad por parte de algunos alcaldes que han instalado retenes, ordenado toque de queda, e incluso han limitado el libre tránsito.

Por otra parte Silvia López también pidió precisar que en el caso las nuevas disposiciones de “Muerte Civil”, este es un término que usan para inhabilitar por siempre a malos servidores públicos, “para que nunca en ningún ámbito público pueda el corrupto volver a ser contratado”.

La diputada admitió que en efecto la inhabilitación siempre ha existido, como se publicó ayer en el Diario, afirmando que si es posible aplicar esta reforma de la “muerte civil”, y que su ley secundaria sería la de Responsabilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, donde se incluye la inhabilitación de estos, como castigo.

“Pero para que pueda ser efectiva, es necesario que se cambie esta ley de los servidores públicos. Que sería la ley secundaria, pero hoy no incluye la inhabilitación de por vida, por eso antes contesté que no se podría aplicar la muerte civil hoy en día”, precisó.

Silvia López manifestó que, obviamente la inhabilitación hasta por 20 años máximo como marca esta ley, es lo que habría que modificar, para que de verdad pueda aplicarse la “muerte civil” en Yucatán.

