Insisten priistas que hay dudas por un crédito

“Sería muy riesgoso”

La reactivación del Estado no necesariamente tiene que ser por la vía de la deuda, hay opciones, por ejemplo se pueden redirigir unos 950 millones del presupuesto estatal, y en 15 días se inicia la construcción del Tren Maya en el tramo de Yucatán con una inversión de unos 10 mil millones de pesos en este año y la generación de 20 mil empleos en la construcción, y nada de eso le costaría a los yucatecos para reactivar la economía, dijo Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI.

En la sesión de ayer de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, donde se analiza la iniciativa del gobernador para contratar una deuda por 1,728 millones de pesos para reactivar la economía del Estado, Marcos Rodríguez Ruz, diputado también del Revolucionario Institucional, insistió en que el gobierno se niega a informar cuánto dejarán de gastar por eventos y acciones que la contingencia ya no les permitirá realizar, y se pueden usar en la reactivación.

En dicha sesión, que de nuevo se fue a otro receso para reanudarse hoy jueves a las 10 horas cuando esperan emitir ya el dictamen, Cervera Hernández advirtió que sería muy riesgoso endeudar más el Estado.

Cuentas propias

Según sus cuentas, de contratar esta nueva deuda, aunada a las anteriores, se tendría que pagar cada año alrededor de 1,430 millones de pesos solo de intereses, casi el mismo monto del crédito que quieren contratar ahora, y dejaría a Yucatán en una situación crítica.

“En el PRI estamos a favor de la reactivación económica del Estado, pero no se necesita endeudar al Estado para hacerlo, hay otras opciones, como redireccionar recursos, aprovechar los recursos de la federación, por citar ejemplos”, dijo.

En cuanto al aprovechamiento de recursos de la federación, el priista citó que en unos 15 días se inicia la construcción del tramo del Tren Maya en Yucatán y más allá de las apreciaciones personales , de si tiene utilidad o no, si va a beneficiar o no, “más allá de eso hay un dato que es cierto, la derrama económica se inicia dentro de 15 días y será tan sólo para este año 10 mil millones de pesos en obra pública que no le costaría a los yucatecos”.

“Se está trayendo, a través del gobierno federal, por otras vías de financiamientos que ya tienen asegurado el recurso, que ya se concursó y va a generar solo en Yucatán 20 mil empleos en el sector construcción, más de lo que se está planeando con el crédito que quiere el Estado”, indicó.

Cervera Hernández agregó que además en un ejercicio con otros ciudadanos, revisando el presupuesto del Estado encontraron que se pueden redireccionar alrededor de 950 millones de pesos, de dependencias, programas y acciones no indispensables y que incluso quizás ni se ejercerán, “lo mejor es que ese dinero lo pueden ejercer de inmediato ahorita para reactivar la economía, no tienen que esperar cuatro o cinco meses que tardarán en tramitar el préstamo”.

En cuanto a la iniciativa, el priista señaló que además existe un alto riesgo con este crédito, porque la discrecionalidad que tendría el Ejecutivo para asignar estos recursos podría beneficiar exclusivamente a un sector reducido o focalizado de la población y dejar fuera a la población más necesitada.

“En la videoconferencia del pasado 11 de mayo, funcionarios que integran el Ejecutivo estatal de voz propia afirmaron que solo tienen un catálogo general y posteriormente buscarán distribuirlas de la mejor manera, ni siquiera informan cuantas, cuáles y dónde”, afirmó.

Por eso el diputado remarcó que el no contar en la propuesta del Ejecutivo con los montos que se destinarían a cada rubro y cada inciso y toda vez que se presenta como una bolsa de recursos que el gobierno estatal distribuirá es imposible efectuar un análisis real del destino de los recursos y así determinar el impacto de la propuesta en el reforzamiento de la economía del estado y mucho menos su eficiencia como plan contracíclico.

Rodríguez Ruz también reiteró que hay otras opciones y recursos, por ejemplo recordó que a preguntas de la bancada del PAN el gobierno dijo que disponen de 3,200 millones de pesos para obras públicas este año, de los cuales 1,820 millones son del programa “Yucatán Seguro”, 826 millones son recursos federales ya etiquetados, 442 millones de recursos estatales y 40 millones de fondos propios, o sea que sí hay recursos para invertir en la reactivación.

De igual forma el priista insistió en que el gobierno estatal se niega a informar cuánto es lo que dejará de gastar por la contingencia. Por ejemplo, mencionó que se había destinado más de 100 millones de pesos para el Tianguis Turístico que ya no se hará, y en la Semana de Yucatán en México que tampoco habrá este año se gastaban alrededor de 15 millones.

“En educación tienen un presupuesto de 11,400 millones de pesos para este año, de los cuales dijeron que el 86% es para el pago del magisterio, pero quedan 1,600 millones entre los que seguro una gran parte no ejercerán porque las escuelas no funcionan desde hace dos meses, y así como estos hay cientos de millones de pesos que no ejercerán y se pueden destinar a la reactivación, pero a pesar de que también se le pregunto, se negaron a responder”, dijo.

Respuestas

En la misma sesión Lila Frías Castillo, igual diputada del PRI, pidió a Víctor Merari Sánchez Roca, legislador del PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto, ayude a gestionar con el gobierno del Estado para que envíe las respuestas que faltan a las preguntas que hicieron por esta iniciativa del gobernador y consideran necesarias para decidir el sentido de su voto.

A todos estos planteamientos priistas, Sánchez Roca comentó que a veces con tanta información uno se puede perder, pero recordó que el gobierno del Estado ha hecho un refinanciamiento de la deuda, y de los 377 millones de pesos que pagaban antes ahora se redujo en 100 millones de pesos menos, pero no respondió cuánto se pagará en total al final con este nuevo crédito.—DAVID DOMÍNGUEZ M.