Inspecciones, medida clave

Plantean reforzar mantenimiento a edificios costeros

“El mantenimiento en la costa tiene que ser más ágil porque los efectos de la corrosión en el acero se aceleran y eso debilita los elementos estructurales”, señalan los arquitectos Sofía Fregoso Lomas y Antonio Rodríguez Alcalá.

Los profesionales, ambos profesores investigadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, coinciden en que las construcciones en el puerto tienen que responder de manera especial y muy particular a las condiciones del entorno, como la alta salinidad del aire, los embates del viento o las cargas laterales del mismo, así como los “nortes” y las mareas altas.

En el caso de la cornisa del bar que se derrumbó el domingo pasado y que mató a tres personas, los arquitectos admiten que desconocen el peritaje, aunque es probable que el local no cumpla los estándares de construcción.

González Alcalá, especialista en patrimonio arquitectónico, informa que los reglamentos de construcción exigen ciertas características por temas de carga viva y muerta.

Sobre el inmueble que se derrumbó, tenía en la azotea un bar que quién sabe si fue pensado para eso. “Más bien parecía una casa habitación que fue adaptada y con toda esa gente de arriba, más el peso de la palapa, más el movimiento, que implica vibraciones, pues… posiblemente no fue calculado para ese propósito”.

Además, añade, el mantenimiento en la costa tiene que ser más constante y, al igual que en tierra adentro, en forma anual. “Lamentablemente la cultura del mantenimiento no la tenemos muy arraigada. Un europeo o una norteamericano sabe que tiene que reservar parte de su sueldo para eso, y aquí no”.

La arquitecta Fregoso señala que lo más lamentable del caso, exceptuando la muerte de las víctimas, es que solo se voltea a ver a esas estructuras cuando ya pasó algo malo. “Eso es un indicador de que si hay una (dañada) deben haber muchas más… Lo que veo es que aquí no hay como un programa de revisiones estructurales para saber si están bien o no, y si lo hay no está funcionando”.

Además, opina, muchas de las estructuras no están pensadas para ser resilientes.

“Están pensadas para protegernos de la naturaleza y no trabajar con ella”, señala la también experta en arquitectura sustentable. “En vez de trabajar en contra de la naturaleza, hay que trabajar con la naturaleza”.

Luego explica que trabajar con la naturaleza es respetarla no quitando la vegetación que existe y que puede mitigar los fuertes vientos y la erosión. Señala que las casas no tienen que estar en el borde de la playa. Ésta “naturalmente va creciendo y ganando su camino, y lo que esté a su paso se lo llevará porque no aprendimos a trabajar con la naturaleza”.

Pero la gran pregunta que hacen los profesionales es cómo debe ser la arquitectura en la costa y qué se debe hacer con las que ya están allá. “De repente perdemos de vista el mantenimiento, pero es una obligación del propietario. Y a nivel de las autoridades debe haber un programa de revisión de viviendas”. — IVÁN CANUL EK

La costa Arquitectura

Más declaraciones del profesor Antonio Rodríguez Alcalá sobre las estructuras en el puerto.

Adaptación

Históricamente, señala, Progreso ha tenido ejemplos de arquitectura que sí se han adaptado a las condiciones del entorno. “Quedan pocos casos de ejemplos patrimoniales, como las clásicas casas de madera o las casas de mampostería que aguantan muy bien las condiciones del puerto”.