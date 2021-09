Retos para Mérida

Instalan Consejo de Planeación para el Desarrollo

“Mérida sabe que la mejor forma de gobernar es de la mano con la sociedad, como hemos venido haciendo desde nuestra primera administración, y donde gracias a este esquema ciudadano participativo impulsamos programas y proyectos de éxito que beneficiaron a toda la comunidad”, señaló el alcalde Renán Barrera Concha.

Según un boletín, dijo que “sin duda, tenemos varios retos en Mérida en materia de infraestructura, planeación urbana y movilidad, y todo esto estamos dispuestos a trabajarlo de manera conjunta con la ciudadanía, vigilada y auditada para que pueda ser este generador de confianza que nos permita tener esta gobernanza”.

El concejal señaló lo anterior durante la instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (Copladem) para el período 2021-2024, el cual se desarrolló de manera virtual.

Ante regidores, directores, directoras, funcionarios estatales y municipales, representantes de cámaras empresariales, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, colegios y academia, el presidente municipal indicó que la gobernanza no tiene éxito si no existe la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

“Esta ciudad no la hacen el alcalde ni el Cabildo. La hacemos todas y todos y creo que eso ha sido parte del éxito de que Mérida sea un referente positivo de lo que significa participación y resultados”, refirió.

Barrera Concha recordó que el Copladem brinda un espacio para desarrollar un proceso de planeación del municipio democrático, promoviendo la participación de los diversos sectores de la sociedad con el objeto de contemplar las oportunidades de mejora que sean detectadas e incorporarlas, en su caso, al presente Plan Municipal de Desarrollo.

En ese sentido, agradeció a cada una de las instancias y personas que participarán en este ejercicio democrático ciudadano, con propuestas que serán fundamentales para continuar construyendo una Mérida próspera, incluyente, sustentable, segura, ordenada, funcional, participativa e innovadora.

“La idea y la forma de enriquecer a nuestra ciudad es mediante la suma de visiones que tienen como objetivo común que podamos seguir teniendo un municipio en el que todos nos respetemos y nos sintamos seguros y tranquilos. Mi agradecimiento a todas y todos ustedes”, expresó.

El secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, expuso que el pasado 8 de septiembre se lanzó “Planeando la Mérida que Queremos” con la cual, mediante la plataforma “Decide Mérida”, se impulsará la participación ciudadana de manera que incida en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para la gestión 2021-2024.

Los ciudadanos podrán acudir a las 58 sedes distribuidas en las 10 ventanillas únicas, el Módulo de Atención Ciudadana, en los bajos del Palacio Municipal, de 8:30 a 15 horas y a las 47 comisarías, en los locales del comisariado de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas, hasta el 24 de septiembre

También, continuó, se podrá ingresar al portal https://decide.merida.gob.mx/, que estará abierto hasta el 30 de septiembre para que la ciudadanía suba sus propuestas sobre desarrollo económico, sustentabilidad, inclusión social, seguridad, infraestructura y servicios, gobernanza y administración.

Comuna Plan de Desarrollo

Se impulsa la participación ciudadana para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo.

Mesas ciudadanas

Las propuestas recibidas serán validadas del 11 al 15 de octubre mediante mesas ciudadanas virtuales, donde podrán participar la ciudadanía, representantes de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organismos no gubernamentales, para posteriormente ser integradas al Plan Municipal de Desarrollo.

Seis ejes

En este plan se incluirán seis ejes para el desarrollo del municipio, los cuales son desarrollo económico, sustentabilidad, inclusión social, seguridad, infraestructura y servicios y gobernanza y administración. Se permitirá al municipio continuar avanzando hacia su recuperación de los impactos de la pandemia.