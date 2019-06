Instancia disfuncional

Faltan políticas para atender la violencia familiar

“Centro de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de Género”, de entrada y con solo ver este texto en la puerta uno se pregunta: ¿quién va a entrar?, comentó la activista Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Mientras el Ayuntamiento de Mérida refuerza los subsidios contra la violencia familiar y promueve acciones para fortalecer la seguridad y el empoderamiento de quienes viven en el refugio femenil, el Centro para Hombres Violentos a cargo de la Secretaría estatal de las Mujeres permanece, a decir de activistas, sin cumplir su adecuada función y sin que la sociedad sepa que exista.

Fuera del nombre que más que invitar a entrar tiene el efecto contrario, Adelaida Salas considera este centro un lugar necesario, pero desperdiciado, poco utilizado y falto de campañas y de políticas públicas adecuadas para atender ese problema.

“Se da la atención a los que llegan, no a todos los agresores, yo no conozco a nadie que sea violento y que lo reconozca y busque ayuda; además, no hay campañas, la gente no sabe que existe, poca gente conoce la ley, no se le da difusión, no saben qué hacer en caso de que haya una violencia sexual”, dijo.

La activista recordó que este lugar surge al crearse el Instituto para la Equidad de Género y se fue consolidando, pero estaba en un espacio más pequeño.

“Cuando Alaine (López Briceño) estaba en el Instituto de la Igualdad entre Hombres y Mujeres es cuando se reinaugura el sitio y se le pone un hombre grandísimo: Centro de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de Género. ¿Quién entrará ahí?”, se preguntó.

En esta administración se reinauguró y sigue con el nombre grande, comentó, pero no se le da la atención que debe tener.

“Solo funciona porque los jueces empiezan a mandar a hombres violentos a terapia, como se hace en Estados Unidos, y tienen que tomar las 22 sesiones que da el Centro, pero no estaba funcionando e incluso lo quieren cerrar”.

La entrevistada indicó que diversas organizaciones pidieron que no se cierre y por el contrario pasarlo a la Secretaría de Salud.

“Como no se pudo cerrar, sé que mandaron a algunas personas, pero no sé de qué manera esté dando la atención y no creo que esté muy estructurado”.

Adelaida Salas comentó que con este centro se buscaba un trabajo similar al de Alcohólicos Anónimos.

También recordó que cuando Ivonne Ortega era gobernadora había en cada municipio un centro para atender a hombres violentos; cuando llegó Doris Candila los cerró. Luego se reabrió el Centro estatal y la Casa de la Mujer se convirtió en el Instituto de la Mujer.

“Aquí en Salud hay un centro de atención para hombres violentos. Hay varios, pero todos forman una red que es la que no está funcionando.

Adelaida Salas consideró que al centro deben darle un nuevo enfoque, más proactivo, ir a las escuelas, a los centros de trabajo y no esperar a que les manden a las personas.

Este centro tiene que salir hacia el interior del estado, salir a Mérida, hay zonas del sur y del oriente de la capital que lo requieren, planteó.

Asimismo, indicó que casi ningún hombre reconoce que es violento, incluso las mujeres lo ven como algo normal, no se dan cuenta de que son violentadas, los hijos ven como algo normal que el hombre le pegue a la mujer, que le griten.

País violento

Se intentó conseguir una entrevista con quien dirige ese centro para conocer cómo opera en la actualidad, si hay personas que lo requieran por voluntad propia, pero tras una semana de intentos la única respuesta del área de Comunicación Social fue: “Lo seguimos intentando”.

La entrevistada comentó que por lo que sabe a los individuos que envían los jueces les imparten sesiones, hay psicólogos y a veces les imparten talleres.

Son 22 sesiones, les abren un expediente, les toman sus datos generales y si tomas todas las sesiones puedes darte cuenta de la violencia que ejerces. Hay quienes van a la primera o segunda sesión y no regresan.

Adelaida Salas destacó que la violencia masculina es un problema nacional, pero no es exclusivo de este país, hay hombres violentos en España, Cuba, en Europa, aunque no tanto como México, que ocupa los primeros lugares.

En Yucatán, dijo, hay un poco de avance, pero se debe hablar con los hombres, crearles conciencia, es difícil porque los hombres no participan en este tipo de actividades.

“Y si la mujer ya vio que le pegan a la abuela, a la mamá y a ella le pegan, no lo verán tan mal”.

Sobre las instituciones, como ejemplo puso que un hombre que es agredido no irá la Secretaría de las Mujeres, cuando llega y dice que lo arañaron, lo empujaron no le dan crédito y se burlan de él.

“La Secretaría de la Mujer está enfocada solo a una mitad, ¿cómo pueden cambiar si los mensajes que a diario le llegan a la gente refuerzan la violencia?”, dijo.

La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dijo que es necesaria la capacitación de los servidores públicos para detectar a hombres violentos y la sensibilización de la población en general.

“Necesitamos socializar esto, hacer llegar a las escuelas, crear los programas, promocionar y visibilizar por medio de campañas el problema de los hombres que agreden”, dijo.

“Se sabe que hay hombres violentos, mujeres agredidas, pero no se sabe nada de esta red interinstitucional de apoyo, no se sabe qué hace, ni quiénes son y así es difícil avanzar”, concluyó.— Luis Iván Alpuche Escalante

Problema ¿Cómo reconocer a un hombre violento?

“Es difícil porque las conductas violentas están normalizadas”, señala la activista Adelaida Salas.

Conductas o actitudes

“Puedes ser violento desde el momento en que le gritas a tu esposa porque no te planchó la camisa, no te lavó la ropa o llegaste a la casa y no estaba lista la comida. Cuando llegas y le pegas a tus hijos eres violento porque no eres capaz de entablar comunicación con ellos, o cuando le dices a tu esposa ‘no vas a un lugar, estás fea’, ‘no te pongas esa ropa’”.

Labores del hogar

Adelaida Salas apuntó que en la escuela no hay un programa que le diga al hombre que puede levantar su plato, que puede lavar su ropa y que tu esposa puede tener amigos e ir a fiestas.

Instituciones

“Falta mucho trabajo de prevención y concienciación, no solo entre los hombres violentos, sino también entre la gente que atiende las instituciones: Fiscalía, Salud, y en todos los lugares donde se mueven las víctimas de esta violencia”, dijo.