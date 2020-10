Intensa labor en las comunidades

Se trabajan dobles y triples turnos en los sitios afectados

El gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró que el gobierno estatal permanece en constante y buena coordinación con el Ayuntamiento, la Marina, el Ejército y Protección civil, para atender a la población ante este desastre natural por lo que el personal y la maquinaria dispuesta para contrarrestar las inundaciones en diversas comunidades estarán trabajando de forma constante a través de dobles y triples turnos para salir adelante lo más pronto posible.

Respecto a un balance de los daños causados en el estado por el paso de estos fenómenos naturales, el mandatario estatal agregó que se está en la etapa de atención ante las afectaciones y explicó que una vez que todas las carreteras estén abiertas y los servicios restituidos, se podrá realizar una evaluación puntual, lo que sucedería en aproximadamente una semana.

“Hicimos la supervisión de los daños ocasionados por la tormenta tropical ‘Gamma’, especialmente en los municipios de Valladolid, Tizimín, y Uayma el día lunes. El martes estuvimos de vuelta en el oriente del estado para ayudar con la evacuación de personas, principalmente en Río Lagartos, San Felipe, El Cuyo y Las Coloradas.

“El día de ayer empezamos a evaluar daños junto con el Secretario de Marina” explicó Vila Dosal.

De manera preliminar, el gobernador mencionó que los daños en la zona oriente de la entidad fueron menores y consistieron en árboles y postes caídos, además de algunas inundaciones y el corte en el servicio de energía eléctrica, el cual afectó a un amplio sector de la población de esa región.

Al dar detalles de las afectaciones del servicio eléctrico, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que según la información que le ha dado la Comisión Federal de Electricidad que depende del Gobierno Federal, en Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe, El Cuyo y cuatro comisarías adicionales en Tizimín, el servicio tardará hasta dos días más en restaurarse, debido a la cantidad de postes caídos.

Como respuesta a dicha situación, Vila Dosal realizó las gestiones ante el Secretario de Marina, Almirante José Ojeda Durán, para el envío de una planta potabilizadora de agua que apoyará a las comunidades de Río Lagartos, San Felipe y Las Coloradas, además de la instalación de una cocina del Ejército Mexicano para repartir suficientes raciones de comida en dichos municipios, para lo cual el DIF estatal proveerá de los insumos para los alimentos.

Puerto

Asimismo, Vila Dosal expuso que ayer se trasladó a la comunidad de El Cuyo, en donde también hubo afectaciones a causa de “Delta”, para apoyar a la población.

En su visita a este puerto yucateco del oriente del estado, el gobernador se comprometió a que hoy mismo llegaría una excavadora para la limpieza del acceso al puerto de abrigo y para mañana temprano se van a enviar 2 pipas de agua potable, al tiempo que se instalará una cocina comunitaria, con apoyo del DIF estatal y en coordinación con el Ayuntamiento de Tizimín, para dar raciones de comida a las personas que así lo necesiten y se distribuirán 800 despensas para las familias que lo requieran.

Sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para inspeccionar los avances del Tren Maya en Kopomá y Tinum durante el fin de semana, el gobernador puntualizó que platicará con él para plantearle la situación que atraviesa el estado por los recientes efectos del huracán “Delta”, la tormenta tropical “Gamma” y las consecuencias en el campo yucateco, que aún se resienten, de las tormentas tropicales “Amanda” y Cristóbal”. “El campo yucateco ha quedado totalmente devastado; hasta el momento no hemos logrado conseguir apoyo federal para ese sector. El tema de vivienda es también urgente y, aunque las viviendas no fueron destruidas, sí tienen daños, estamos hablando de daños de instalaciones eléctricas, de mobiliario y aparatos electrodomésticos. Y, bueno, ahora que los diputados de Morena han desaparecido el Fonden, nosotros lo que queremos es tener claridad para saber de qué manera el Gobierno federal va a estar apoyando a los gobiernos estatales para este tipo de desastres”, expresó Vila Dosal. En ese sentido, el Gobernador comentó que es urgente encontrar un mecanismo que, de manera rápida y oportuna, pueda apoyar a las personas y a los estados que sufren desastres naturales, “porque la gente más afectada siempre es la gente más pobre, y es por eso que la ayuda tiene que ser inmediata y tiene que ser expedita”. A pregunta expresa sobre la propuesta de la construcción de un nuevo aeropuerto en Yucatán, Vila Dosal informó que hace 2 o 3 semanas, ya se tuvo un planteamiento formal a través de una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Lea, quien comunicó que hay inversionistas privados que están dispuestos a invertir en un nuevo aeropuerto, pero hasta el momento, no hay nada todavía en firme. “Nosotros, desde el Gobierno del Estado, nuestra postura es que la infraestructura es bienvenida a Yucatán y, sobre todo, los empleos que generaría esta inversión; estamos hablando de una inversión de alrededor de 10,000 millones de pesos, que va a generar muchos empleos en un momento muy importante para el estado, así que, siempre y cuando sea un proyecto que cuide el medio ambiente, seguramente será analizado de parte del Gobierno del Estado y, por supuesto, también de los Ayuntamientos que resulten involucrados”, puntualizó el Gobernador. Vila Dosal aclaró que el Gobierno del Estado no está en condiciones de meter dinero estatal a un aeropuerto, que no es la prioridad en este momento, “pero si es una inversión que viene de la iniciativa privada, será bienvenida, porque es una inversión que genera infraestructura, que quedará mucho tiempo, pero sobre todo, que va a generar empleos, que eso es lo que necesitan miles de yucatecos en estos momentos”.

