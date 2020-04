Intensa promoción

Más empresas se unen a la labor de Yucatán Solidario

A tres días de la presentación oficial Yucatán Solidario, en las redes sociales hay una fuerte campaña de promoción de la iniciativa de la administración estatal.

El propio gobernador Mauricio Vila Dosal en su cuenta de Twitter, @MauVila, ofrece comentarios o agradecimientos a las empresas o propietarios de negocios que se suma al proyecto que, como informamos, presentó el martes 14 pasado.

“No tengo ninguna duda que ante la adversidad, apoyándonos los unos a los otros, saldremos adelante #UnidosComoUnoSolo”, cita el jefe del Ejecutivo estatal en su espacio de la popular red social, en un vídeo en el que el representante de una firma dedicada a la comercialización de carnes habla de las bondades del programa.

También en los distintos espacios virtuales, hay avisos de otras intervenciones de dueños o gerentes de compañías o establecimientos pequeños, medianos o de grandes cadenas de heterogéneos giros comerciales que se adicionan a Yucatán Solidario, como el que hoy viernes, a las 17 horas, hará el director general de una marca de cerveza artesanal que se produce en el estado.

Llama la atención que, en este caso, la convocatoria que se hacen desde la cuenta de Instagram @YUCATANTURISMO e incluso ofrecen premios para los que sigan en vivo la transmisión en la que básicamente los directivos de las firmas hablan de lo que producen y cómo colaboran con la iniciativa de la plataforma digital para promover la donación de apoyos a los sectores marginados de la comunidad, afectados por la propagación del coronavirus en la entidad.

Contrastes en opiniones

Ante el llamado para donar en línea, en especie o en efectivo, que se detallan en el sitio ww.yucatan.solidario.mx, hay voces dispares del plan y la campaña a la que, según datos oficiales ya se comprometieron a apoyar, por ejemplo, fundaciones de compañías refresqueras, de transportes, clubes sociales, grandes cadenas nacionales de supermercados y tiendas de conveniencia; asociaciones civiles y una decena de otros negocios dedicados a la comercialización de insumos cárnicos, verduras y legumbres, y frutas.

El usuario en Twitter, @gurudeportes30, escribe después de ver el vídeo promocional de un empresario que vende carnes que se adicionó a la convocatoria estatal, y al comentario del gobernador por ese apoyo: "Mi pensamiento sobre el empresario: Muchos ven al empresario como el lobo que hay que abatir, otros como la vaca que hay que ordeñar, pero pocos como el caballo que tira de la carreta".

Sin embargo, @AryWxt, aunque no se refiere específicamente al tema, expresa sus dudas: “Por favor, hay muchos arrendadores que no tributan y les invito a realizar un censo por medio de muchos inquilinos afectados que con todo gusto les pasarán la información para incluirlos. No se vale que unos estén tributando y otros no. Gracias”.

En qué consiste

En la plataforma de la administración estatal que se puede consultar en la dirección www.yucatan.solidario.mx, se detalla de qué se trata el programa, que según la página oficial, surgió ante el llamado de Vila Dosal a la sociedad para unir esfuerzos que promueva “de manera más rápida, confiable y eficiente la donación de apoyos para quienes más resienten la inactividad económica causada por el Coronavirus”. (sic)

También se estipula que por medio de la página electrónica se podrán realizar donativos de alimentos perecederos o no, medicamentos e insumos médicos, así como apoyos económicos para ayudar a los yucatecos más desprotegidos, y subraya que “la herramienta promueve la donación en línea para no abandonar el aislamiento social, cuidar su salud y así sumarse solidariamente en favor de la población que más lo necesita”.

Y se agrega que Yucatán Unido en la Contingencia, las fundaciones por la Salud en Yucatán, A. C., y Bepensa, y el Banco de Alimentos de Mérida, A. C., son las iniciativas que forman parte de esta estrategia y la información está en el sitio virtual recibir y canalizar con más facilidad las aportaciones en especie, incluyendo medicamentos, o bien algún otro de servicio.

Los que participan

Además, según la información gubernamental, en el esfuerzo por apoyar a los que más padecen ante la contingencia sanitaria que azota Yucatán, cooperan los clubes Rotarios de Yucatán, la Fundación del Empresariado Yucateco, la Asociación de Scouts de Yucatán y el colectivo de Empresas Socialmente Responsables, llamadas “Aliarse por Yucatán”, que aunaron fuerzas ante la crisis sanitaria, que en conjunto conforman el organismo Yucatán Unido en la Contingencia.

Entre algunas de las grandes firmas locales y nacionales que también anunciaron su adhesión a la causa destacan Casa Santos Lugo, Soriana, Oxxo, Kekén, Fundación ADO, y agrupaciones civiles como el Frente Cívico Familiar, Luciérnagas y el Banco de Alimentos de Mérida.

También el Consejo Coordinador Empresarial, que se integra con las diferentes cámaras de los capitanes de empresas más importantes y representativas del estado, y productores agrícolas con exportaciones internacionales, como Compañía Agrícola Valle del Sur, entre otras.

Algunas dudas

Aunque en los programas o iniciativas de los tres ámbitos del gobierno siempre surgen en la sociedad el escepticismo y la desconfianza, por malas experiencias históricas, la campaña de impulso a Yucatán Solidario que enarbola el gobernador sigue más intenso que nunca en internet, en las redes sociales.

El mensaje que comparte Vila Dosal en Twitter lo dice todo: “Los yucatecos estamos juntos en esta crisis. Si quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo, te invito a conocer #YucatánSolidario. Visita http://yucatan.solidario.mx, ahí encontrarás acciones que gente como tú está haciendo para ayudar en especie o económicamente a quien más lo necesita”.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

