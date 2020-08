Intento de extorsión a una reina de belleza de Yucatán

MÉRIDA.- La familia de la yucateca Aylin Alcántara Heredia, Miss Teen Globe México 2019, fue blanco de un intento de extorsión para el cual se utilizaron montajes fotográficos.

De acuerdo con la propia reina de belleza y uno de sus familiares, un sujeto que se hizo llamar José Vázquez usó la cuenta de Instagram j.vera123456 para subir fotos comprometedoras a las que sobrepusieron el rostro de Aylin, además de otras imágenes que efectivamente eran de la joven soberana, tomadas de sus cuentas en las redes sociales. Algunas correspondían a la noche de su coronación.

Posteriormente, el supuesto José Vázquez envió a varias personas el mensaje “si me pasas el pack de tu novia te paso el de Aylin Alcántara”. En otros comentarios utilizó palabras obscenas y expresiones de contenido sexual.

La situación no paró allí, pues el sujeto contactó a un hermano de Aylin para pedirle 250 mil pesos a cambio de interrumpir la difusión de las falsas imágenes.

Miss Teen Globe México tuvo que salir al paso de la situación, exponer en las redes sociales el intento de extorsión y aclarar que las fotografías eran un montaje.

“Están extorsionando a mi familia… me están utilizando para que mi hermano y mi papá caigan”, escribió. “Esa persona que suben no soy yo, me están utilizando.. La gente que me conoce sabe cómo soy y cómo me cuido y me cuida mi familia”.