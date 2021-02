Interés en prevenir a “hackers”

Comercios locales no reportan aún algún ciberataque

Aunque hasta ahora los socios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Yucatán no reportan afectaciones a sus operaciones por ciberataques o intromisión de “hackers” en sus sistemas administrativos, el tema no deja de ser una preocupación para todos y merece ser atendido para evitar que se den situaciones de esta naturaleza, consideró su presidente, Iván Rodríguez Gasque.

Entrevistado vía telefónica a propósito de una nota publicada por el Diario anteayer miércoles, titulada “Un año de ciberpandemia”, Rodríguez Gasque indicó que hasta el momento los socios no han reportado a la cámara ataques cibernéticos o “hackeo” de sus sistemas administrativos.

Sin embargo, esto no quiere decir que el tema no cause preocupación e interés para prevenirlo.

“No ha ocurrido, pero no debemos esperar a que suceda”, comentó el entrevistado, quien explicó que a raíz de la pandemia de Covid-19, los comercios de la entidad han tenido que adaptarse a la tecnología como herramienta para mantenerse activos y hacer frente a la situación actual, de modo que adoptar medidas de seguridad para prevenir ciberataques es importante y tendrá que trabajarse en ello.

“Es un tema que vamos a tener que abordar porque todos estamos expuestos y lo mejor es estar preparados”, manifestó.— Emanuel Rincón Becerra

Luego recordó que hasta ahora en la cámara de comercio el único “ataque cibernético o intento de hackeo” al interior de la Canacome fue a principios de la pandemia, cuando comenzaban a implementarse las reuniones virtuales vía Zoom con los socios.

Rodríguez Gasque recordó que en aquella ocasión, durante una junta, hubo la intromisión de personas ajenas a la cámara y aunque el hecho no pasó a más, sí quedó en evidencia la vulnerabilidad de la privacidad de las reuniones.

“Claro que cuando esto ocurrió la plataforma Zoom comenzaba a registrar un despunte de usuarios como nunca antes había tenido; en ese sentido entiendo que la seguridad no era del todo la adecuada y se prestaba para que ocurrieran situaciones como la que tuvimos en la cámara a principios de la pandemia”.

“Con el paso del tiempo, Zoom tuvo que trabajar en el reforzamiento de la seguridad, hoy podemos hacer uso de la plataforma con más seguridad y confianza”.

