Interés especial en una iniciativa

Realizan un foro sobre el autismo en el Congreso

Yucatán sería el primer estado del país en contar con una ley específica sobre el autismo, con la iniciativa en la que trabajan para ser incluso referente nacional, con una norma sin precedente, sobre todo para hacer visible esta situación, según se expuso ayer en el Foro sobre Autismo, organizado en el Congreso del Estado.

“En México no existen datos sobre la incidencia del autismo; sin embargo, se estima que alrededor de 6,200 personas nacen al año con esta condición, por eso resulta fundamental disponer de una legislación adecuada, que permita la formulación de programas especializados y acciones con enfoque de derechos humanos que coadyuven a su inclusión social y no discriminación”, expresó ayer Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y presidenta del Congreso.

En su intervención Felipe Cervera Hernández diputado del PRI y presidente de la Junta de gobierno del Congreso añadió: “queremos ser referentes legislativamente en esta materia, no por el hecho de que digan que Yucatán es mejor o que se legisló, sino por poder aportar una mejor herramienta para todos los ciudadanos de Yucatán y, un ejemplo para todo nuestro país, queremos promover un Yucatán mucho más justo e incluyente”.

Kathia Bolio Pinelo, diputada del PAN y presidenta de la comisión especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, quien organizó este foro, afirmó que los legisladores locales tienen el tema de autismo como un asunto importante de su agenda, pues se trata de un compromiso que se tiene con los niños y adultos con esta condición, y recordó que ya hay una iniciativa al respecto presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano.

“Los diputados de la LXII Legislatura buscan que la ley que se discutirá y aprobará sobre el tema sea incluyente, y por eso se continuará con el Parlamento Abierto, donde la ciudadanía en general participe y opine al respecto”, expresó.

Las diputadas Silvia López Escoffie, presente en el evento, y Milagros Romero Bastarrachea, ambas de Movimiento Ciudadano, presentaron el 11 de septiembre la iniciativa para crear la Ley Para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autismo, y está en estudio. El foro fue precisamente con el fin de enriquecerla.

Este evento se realizó ayer en la sala de usos múltiples “Conzuelo Zavala Castillo” del Congreso, y resultó insuficiente por la cantidad de personas que asistieron, superando las expectativas con una participación e más de 300 personas, por lo que incluso Cervera Hernández les pidió disculpas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Le pido una disculpa a quienes están de pie en este momento y, quiero decirles que tradicionalmente los Congresos de los estados no están pensados, no han sido diseñados curiosamente para escuchar a quien más se debe escuchar, que son los ciudadanos, así que no hay los espacios adecuados”, dijo.

Janice Escobedo, tras reconocer la labor de Kathia Bolio Pinelo, quien se ha caracterizado por su trabajo en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, añadió que según estimaciones de estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una niña o niño de cada 160 viven un trastorno del espectro autista.

La diputada añadió que, esta propuesta de ley tiene como objeto la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos que les son reconocidos en la Constitución Federal y Estatal, así como en diversos tratados internacionales.

Cervera Hernández comentó que, saliendo un poco del tema formal, el Congreso abre sus puertas a todos para trabajar en este tema, también deben abrir sus corazones por la naturaleza de este tema, “y si tenemos que forzarlo desde la parte jurídica para que se entienda y se convierta en una obligación, de educación desde las escuelas hasta el último rincón de las oficinas públicas, de las oficinas privadas esta es la oportunidad de hacerlo”.

“Permítanme usar la palabra debemos reeducarnos como sociedad, entender las cosas en las que hemos avanzado y abrir nuestros corazones para poder abrir esas puertas a quienes tienen además la capacidad de atravesar esas puertas y de demostrar la gran utilidad que tiene para la sociedad”, afirmó.

