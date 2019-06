Intereses económicos e inacción de la autoridad mantienen a los polémicos torneos de lazo

Las ganancias, el principal interés para preservarlas

Grandes intereses económicos y la nula decisión de las autoridades por aplicar la ley en materia de derecho a la vida y dignidad animal son las causas por las cuales persiste la organización de torneos de lazo en los municipios del interior del estado, donde la actividad pretende revestirse de un velo de tradición y de usos y costumbres fuertemente arraigadas, manifestó Rosario Sosa Parra, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán, A.C.

La activista habló en torno a la denuncia que la agrupación internacional PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) hizo sobre los torneos de lazo que se organizan en comunidades de Yucatán.

En esos eventos es común que caballos mueran tras ser corneados por los toros, todo a la vista de un público que paga por ello e incluso niños que observan la manera en que las cabalgaduras son masacradas vivas.— Emanuel Rincón Becerra

La activista lamentó que en México y concretamente en Yucatán, con toda su riqueza cultural y tradiciones, se hable más de la crueldad hacia los animales en los espectáculos en que los utilizan.