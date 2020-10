''Intereses oscuros'' detrás de la necesidad de afectados: Renán Barrera

MÉRIDA.- "Que no se nos inunde el alma y que no se nos desborden las pasiones. La gente quiere soluciones", pidió ayer el alcalde Renán Barrera a los ediles, en su intervención final durante la sesión de Cabildo. Incluso señaló que se han detectado intereses político partidistas detrás "de la legítima necesidad de los vecinos de Las Américas".

Y es que de las casi cuatro horas y media que duró dicha sesión, aproximadamente dos de ellas estuvieron dedicadas al tema de las inundaciones recientes en la capital yucateca.

Hubo cuestionamientos a la labor del Ayuntamiento, acusaciones de clasismo o atención prioritaria a ciertas zonas, quejas por supuesta discriminación a personas de otras entidades y rechazo a los actos de violencia ocurridos como parte de las inconformidades. También hubo peticiones para convocar a expertos y evitar que se repita dicha situación.

"Todo mundo puede decir que hacen falta pipas, o que hacen falta pozos... pero lo más importante es que podamos estar de la mano de los vecinos", agregó. "El tema no es exclusivo, de ricos o pobres, el tema es de la zona", reiteró. El llamado a la unidad fue reiterado: " Nosotros no clasificamos entre chairos y fifís".

A ratos, el tono del alcalde parecía de regaño o enojo: "No tenemos un mapa de calles inundadas, ¿saben por que? porque todo está inundado".

"No se puede estar lucrando con el dolor... Mi cálculo no es electoral.He estado en todas partes. Se han detectado intereses político partidistas atrás de la legítima, legítima, necesidad de los vecinos de Las Américas y me solidarizo con ellos", dijo.

"No se vale que hayan actores que quieran ir a desestabilizar lo que con mucha voluntad los vecinos quieren construir y las autoridades quieren responder. Ya habrá momento de litigios", expresó sobre lo que él llamó "intereses oscuros".

En su mensaje, el cual compartió hoy en sus cuentas de redes sociales, Renán Barrera detalló nombres y experiencia de los expertos convocados para analizar la situación. Sin embargo, recalcó que ahora ha dado prioridad a la atención a las personas que sufren.

Aquí, la sesión completa de Cabildo.