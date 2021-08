Interrogantes aún sobre las placas por cambio legal

Juan Carlos Rosel Flores, director de la Agencia de Administración Fiscal del gobierno del Estado (AAFY), informó que hasta el pasado sábado 31 de julio el número de vehículos que ya fueron reemplacados con las nuevas matrículas suman 100,734.

El funcionario dijo que no puede opinar sobre lo que sucederá con los que ya hicieron el trámite o los que todavía no lo hacen ante las reformas legislativas en marcha en el Congreso estatal sobre el canje.

Para empezar, indicó, desconocen oficialmente los términos en que se hará (el cambio en la legislación).

“Hay una tendencia positiva de parte de los propietarios de vehículos para hacer el canje de placas, pues a pesar de que no es una obligación hacerlo en estos días, son muchos los que lo hacen”, aseveró en la entrevista Rosel Flores.

El pasado viernes informamos que de aprobarse la próxima semana las reformas a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, ya no habría canje de placas cada tres años y sus costos bajarían considerablemente, aunque aumentarían los motivos por los cuales los propietarios de vehículos deban cambiar sus matrículas para preservar la seguridad de Yucatán, de acuerdo con el dictamen emitido en el Congreso del Estado en días pasados, como informamos.

Al preguntar al gobierno del Estado qué pasará con quienes ya hicieron el canje de placas, los que están en el trámite y los que aún no lo hacen, en caso de aprobarse este dictamen, como se espera que sea la próxima semana, Rosel Flores respondió que primero habría que conocer en qué términos y cómo se aprobaría para poder opinar al respecto. Mientras esto no ocurra no es posible hacerlo, dijo.

Actualmente, de acuerdo con esa misma ley, el trámite del canje de placas vehiculares debe hacerse cada tres años. En 2020 se debió hacer el último, pero a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19, los huracanes y tormentas tropicales que azotaron al Estado el gobierno del Estado decidió suspenderlo hasta 2022 en apoyo a la economía de la población, ya que estos trámites implican gastos que afectarían a muchos. Sin embargo, quienes deseen efectuar el trámite del cambio de placas pueden hacerlo.

El director de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán informó que a pesar de no ser una obligación en estos días hacer el remplacamiento, muchos propietarios de vehículos ya hicieron el canje de placas y otros están en el trámite.

El funcionario estatal precisó que el número de vehículos que ya cuentan con placas nuevas, 2020, entre nuevos, introducción al estado y reemplacados suman ya 159,681. Los que faltan por reemplacar 2020, es decir, vehículos con placas de emisión 2017 que aún no reemplacan, son 485,549.

El entrevistado estimó incluso que se espera cerrar el reemplacamiento en 2021 con 120 mil vehículos ya con nuevas matrículas, lo que representaría un avance del 20% con respecto al cierre del ejercicio del año anterior, cuando se reemplacaron 527,253 vehículos de un padrón base de 586,269.

Rosel Flores reiteró que este aumento refleja una tendencia positiva luego de las medidas implementadas en septiembre de 2020 para apoyar la economía de los yucatecos por la pandemia del coronavirus, al posponerse el pago de manera obligatoria hasta enero de 2022.— David Domínguez Massa