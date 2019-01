Intervendrán en el Congreso por el caso de “dobleteo”

“Se hará lo que se requiera”

“Pasamos por tiempos difíciles, hay problemas económicos en todos los gobiernos, pero no por eso se va a violar la ley; el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho el llamado para ser responsables y austeros en el ejercicio de los recursos y lo demuestra poniendo el ejemplo”, manifestó Miguel Candila Noh, coordinador de Morena en el Congreso.

Preguntado sobre los funcionarios municipales que “dobletean”, declaró que ven casos como los de Izamal y Ticul, donde muchos de ellos trabajan y cobran en otros lados, cuando la ley es clara y precisa, se ordena que deben laborar de tiempo completo para su municipio, en el Ayuntamiento, y se tiene que cumplir y respetar esta disposición.

El legislador consideró que los trabajos necesarios para hacer que se cumplan las leyes en los municipios, en el sentido de que si se necesita hacer cambios a las leyes, buscar acuerdos o lo que se requiera, los encabezarían en el Congreso la comisión que preside su compañera morenista Leticia Euán Mis, y su bancada la apoyará para liderear estas acciones.

Entrevistado, opinó que tal vez empezarían por buscar un acercamiento con los alcaldes para hacerles ver el problema, “a lo mejor ni lo saben y por eso lo hacen en muchos ayuntamientos, pero si se les dice lo corrigen”.

Pero aclaró que el hablar con los alcaldes no quiere decir que se deje de trabajar legislativamente. “Eso no es impedimento para que además hagamos las reformas de ley que se requieran, sobre todo para aquellos que a pesar de eso no hagan caso y pretendan seguir violando las leyes”.

“Jueces y partes”

De acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios, el Cabildo sancionará hasta con destitución a funcionarios municipales que violen la ley, pero ese órgano máximo de la Comuna lo integran los regidores, a quienes hoy se acusa de “dobletear” violando la ley. Por ello, sería necesario hacer reformas a la ley que regule estos casos.

“Los regidores no se flagelarán a sí mismos, y si decidieran procesarse, serían juez y parte, al menos en Izamal y Ticul, habría dudas de los resultados”, dijo el diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena.

El pasado domingo informamos que Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac) que la Ley de Gobierno de los Municipios establece a los Cabildos como los encargados de sancionar a los funcionarios municipales que violen la ley en el ejercicio de sus funciones.

Esto sería en los casos de síndico y los regidores “dobletean”, cobran en otro lado además de hacerlo en el Ayuntamiento, lo cual es totalmente ilegal.

Entrevistado al respecto, el diputado perredista admitió que es verdad: la ley establece que es el Cabildo debe sancionar a los funcionarios municipales y no habría problema alguno si se tratase de los directores o el tesorero.

“Pero en este caso se trata de los regidores quienes violan la ley, son a éstos a quienes se debe sancionar y el órgano encargado de hacerlo es el Cabildo que, como ya se dijo, lo integran ellos mismos, y no creo que decidan castigarse”, precisó.

Cuevas Mena comentó que los mismos alcaldes, suponiendo que decidieran hacer valer la ley, tendrían problemas para hacerlo, sería como enfrentarse a su propio cabildo, a sus regidores.

Ello complicaría su administración municipal, de ahí la necesidad de un proceso externo que los sancione, consideró el legislador.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA