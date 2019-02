Invasión del celular

Hay 97 líneas activas de telefonía móvil por cada cien yucatecos: la cifra asciende a 110 en Mérida.— Va en aumento la conexión con internet.

En Yucatán hay 97 líneas de telefonía móvil o celular por cada cien habitantes, una de las cifras más altas de todo el país, según reporta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su Anuario Estadístico 2018.

Esa “teledensidad” es mayor que el promedio nacional en cinco líneas. A Yucatán únicamente lo superan Sonora, Baja California y Ciudad de México, que tienen 116, 110 y 109 líneas —en ese orden— por cada cien habitantes.

Aunque no lo dice el anuario, la estadística no significa que 97 de cada cien yucatecos posean un teléfono celular, pues hay personas —en número no muy significativo si se le compara con otros indicadores— que usan dos o más aparatos.

Esto último se pone más de manifiesto en Mérida, donde hay 110 líneas por cada cien habitantes, una cifra incluso mayor que el promedio de Ciudad de México.

Otros municipios con elevada “teledensidad” son Progreso, Tizimín, Valladolid, Oxkutzcab, Conkal, Peto y Telchac Puerto.

Otro dato sobresaliente es que los yucatecos son cada vez más proclives al uso de internet en los teléfonos móviles. Hay 82 líneas con ese servicio por cada cien personas, el quinto número más alto en todo México. De nuevo, Mérida es el municipio con más líneas conectadas a la Red, al alcanzar 97 por cada cien habitantes. El promedio nacional es de 65 por cada cien personas.

Menos aparatos fijos

El servicio fijo de telefonía se ha reducido drásticamente, a tal grado que sólo se reportan 28 aparatos por cada cien hogares en Yucatán, de acuerdo con el Anuario 2018. En todo el país el promedio es de 43.

Además, 43 de cada 100 hogares tienen acceso a servicio de internet fijo.

En relación con el equipamiento de tecnologías de la información y comunicación (TIC), el informe indica que 72 de cada cien hogares yucatecos disponen de un televisor digital, 54 tienen transmisores de radio y 48 cuentan con un equipo de cómputo por lo menos.

Datos de población

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones cita que en 2018 Yucatán tenía una población calculada en 2.169,988 de personas, de las cuales 1.825,205 corresponden a zonas urbanas y 344,783 a zonas rurales.

De acuerdo con esos indicadores, en todo el Estado hay alrededor de dos millones de líneas activas de telefonía celular.

¿Qué uso le dan?

A principios de este año el IFT dio a conocer también la Tercera Encuesta 2018 de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, en la que menciona, entre otras cosas, los patrones de consumo de esos servicios.

En general, las mujeres reportaron —es un resultado nacional— mayor uso del teléfono móvil para estar conectadas en las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter, etcétera). Incluso, esta tendencia es todavía más acentuada en quienes no tienen estudios, ni siquiera la educación básica.

Además, las mujeres reciben más llamadas telefónicas de las que realizan. En los hombres es lo contrario.

Los varones aparecen con más aparatos móviles conectados a internet, aunque por tiempos de uso son las mujeres quienes están en la Red por períodos mayores.

Por rangos de edad, el grupo de 18 a 34 años es el que está más conectado a la Red, tanto en hombres como en mujeres. En el de 56 años en adelante son más los que no cuentan con el servicio.

Sobre las principales actividades que realizan los usuarios cuando acceden a internet, la mayoría —en varones y mujeres— mencionó en primer lugar la aplicación de WhatsApp, sobre todo en el grupo de 18 a 34 años de edad.

En segundo lugar aparecen las redes sociales y luego siguen el canal de YouTube para ver vídeos cortos, las llamadas y videollamadas por internet y los contenidos de audio (Spotify, Google Play, etcétera).

Un alto número recurre al internet fijo o en sus teléfonos móviles para solicitar servicio de taxi, en porcentaje muy similar al acceso a películas o series de televisión (Netflix, Blim, Claro Vídeo y otros).

En menor medida figuran las compras por internet, pero con ciertas diferencias: en los grupos de 18 a 34 y de 35 a 55 años son una práctica mayor en los hombres, pero en el segmento de 56 años en adelante es la mujer quien usa más este servicio.

Las transacciones bancarias están en el último lugar, con los varones —en todos los grupos— como los principales usuarios.

Peligro de caer en una adicción

Recomiendan control del teléfono móvil y de las redes sociales

¿Ha oído alguna vez de la nomofobia?

Los expertos la definen como la adicción al teléfono móvil, que se caracteriza por un miedo intenso a estar sin él, ya sea porque se dañe, se le agote la batería, quede sin cobertura o pierda la conexión de internet. En síntesis, como quedar sin un elemento vital.

En estos tiempos de continuos avances tecnológicos, el teléfono celular está cada vez más presente en la vida de todos. Y cuando no hay un uso adecuado, los problemas vienen solos.

“El teléfono celular, el internet y las redes sociales son una herramienta maravillosa para nuestras vidas. Lo malo es el uso que les podemos dar”, afirma Silvia González Romero, presidenta de Voces de Prevención, A.C. “Es como si habláramos de un martillo: podemos decir que no es ni bueno ni malo, depende del uso que le vayamos a dar”.

Entrevistada sobre el creciente uso de la telefonía móvil, tema al que nos referimos con estadísticas en otro lugar de esta página, la licenciada en Psicología subraya que el uso inmoderado de los celulares puede dar pie a una adicción y cita el caso de la nomofobia, el temor que genera quedarse sin esos aparatos.

Esa dependencia, indica, afecta emocionalmente al individuo, que empieza a desarrollar un alto grado de dispersión, de ansiedad y nula tolerancia a las comunicaciones reales.

“Conocemos las adicciones a sustancias como el tabaco, el alcohol y otro tipo de drogas, pero son adicciones a procesos o ‘comportamentales’, porque tienen que ver con el comportamiento”, explica. “En el caso de las redes sociales hay que aprender a controlar su uso”.

La profesional añade que las redes sociales son algo relativamente nuevo y representan una forma de interactuar. Para muchas personas son la oportunidad de exponer “lo mejor de nosotros, como la versión idealizada de uno mismo”.

“Presentamos una sola versión de nosotros y por eso creo que ha sido demandante su uso (de las redes)”, añade. “El problema es que, aunque momentáneamente nos sentimos bien porque nos dan ‘likes’ y nos escriben comentarios, se va acentuando nuestro aislamiento real, porque nos movemos e interactuamos más a través de esto y vamos haciendo a un lado la comunicación real”.

¿Más peligro a futuro?

También advierte que, sin un control de la situación, la adicción a la telefonía y las redes sociales puede llegar a superar a la dependencia del alcohol y de otros tipos de drogas (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

