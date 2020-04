“Invasores” de hogares

Este tiempo es propicio para la garrapata, afirman

Garrapatas, hormigas y moscos son las principales plagas que suelen invadir los hogares de Yucatán en esta temporada de calor; sin embargo, en estos días han proliferado más las garrapatas, informó Laura Sosa Escalante, directora comercial de Ecología y Plagas.

La experta enfatiza que hay tener cuidado porque cualquier plaga puede ser un factor de riesgo para la salud de las personas.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas, y provocan cada año más de 700, 000 defunciones.

En entrevista con el Diario, Laura Sosa indica que la proliferación de las garrapatas quizá se deba a que las familias no le están dando la atención debida a sus mascotas debido a la contingencia sanitaria.

“A lo mejor por estas circunstancias inusuales que estamos viviendo no les estamos prestando atención a nuestras mascotas; pero, además, como estamos en la intensidad de calor se favorece el brote de las garrapatas que pueden estar encapsuladas durante meses sin brotar”.

La especialista recomendó, en primera instancia, lavar cortinas, sábanas y cubrecamas con agua caliente, así como aplicar vapor y aspirar los muebles en caso de estar invadidos por estos parásitos.

Acerca de las hormigas, Laura Sosa asegura que éstas son tan invasivas y portadoras de enfermedades al igual que las cucarachas. “La hormiga puede viajar kilómetros y en sus patas pueden transportar enfermedades; por su biología pudieran estar transportando patógenos a nuestros hogares”.

Además, agregó, también son un problema para la economía pues desbaratan el sistema eléctrico.

Dijo que una forma de prevenir algunas plagas es mantener limpia toda la casa, tratar de no tener residuos y sellar orificios; sin embargo, señaló que en el caso particular de las hormigas se puede tener inmaculada la casa y siempre aparecerían, pues buscan alimento.

Por ello resaltó que es importante realizar al menos tres fumigaciones al año y no esperar a que la plaga se esté volviendo incontrolable en el hogar. “Yo recomiendo que por lo menos uno debe hacer cada cuatro meses un servicio de control de plagas, y en abril-mayo puede hacer el primero, porque es la época del calor”.

Explicó que se recomiendan cada cuatro meses, pues el plaguicida se degrada con el tiempo. “Su efecto disminuye con el tiempo, pero si colocamos otro en el momento óptimo vamos a poder controlarlo y evitar que se formen colonias. Claro, cuando mucha gente nos llama es para correctivo y eso más complicado y oneroso”.

La experta destacó que en estos días, en que la mayoría de la gente está en su hogar por la contingencia sanitaria, en Ecología y Plagas cuentan con protocolos para realizar la fumigación de la casa sin afectar a los habitantes.

Señaló que durante la aplicación del plaguicida, es necesario que las personas salgan de la habitación y se instalen en la cochera, alguna área techada del exterior o en una sombra en el jardín. En caso que haya adultos mayores, embarazadas y niños menores de dos años, se recomienda que estén dentro de un vehículo con aire acondicionado y permanezcan fuera de la casa unos 30 minutos.— Iván Canul Ek

“Es importante que después de la aplicación del plaguicida se ventile el área abriendo puertas y ventanas y prendiendo los ventiladores. No sirve de nada si me voy 2, 3 o 4 horas de la casa si después de que fumigaron entro inmediatamente. Solo podemos ingresar después de 30 o 40 minutos de que esté ventilado para no intoxicarnos. El aire acondicionado se debe prender una hora después de la ventilación”.

Dijo que tampoco hay que perder de vista a los mosquitos y a los moscos transmisores de dengue, sika o chikungunya, a las cucarachas y a las moscas.

