Inversión para Yucatán

Salud, turismo y energía, entre los rubros a mejorar

La tercera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, desde que asumió el cargo el pasado 1 de diciembre, fue una muestra más de los tempranos resultados que está generando la capacidad del gobernador Mauricio Vila Dosal de entenderse con personas de todos los sectores políticos y sociales, según se informa en un comunicado.

En el marco de la gira de trabajo que ambos realizaron por las ciudades de Mérida y Valladolid para la entrega de apoyos a beneficiarios de programas sociales, el Presidente hizo hincapié en que las cosas en Yucatán se están haciendo bien y que el trabajo del gobernador Vila Dosal es bueno, pues se enfoca a resolver problemas de las personas que más lo necesitan y de los que menos tienen.

“Aquí quiero dejar de manifiesto nuestro apoyo al gobernador de Yucatán, que se ha portado a la altura de las circunstancias, al 100, Mauricio Vila”, indicó ante cientos de jóvenes beneficiarios de las becas que les brinda el gobierno federal.

Al destacar las inversiones y el trabajo que está haciendo el gobernador con los apoyos a las personas con discapacidad, de la tercera edad, a las embarazadas mediante los programas “Médico a Domicilio” y 24/7, entre otros, López Obrador confirmó que seguirá el impulso al trabajo de Vila Dosal.

“Celebro que aquí se esté impulsando el apoyo a las personas con discapacidad. Miren, no me gusta hacerle la barba a nadie, no soy lambiscón. Yo estaba, saben ustedes, hecho para ser opositor, cuánto tiempo estuvimos en la lucha, pero aquí tengo que reconocer que tienen ustedes un buen gobernador, no le estoy haciendo la barba, Mauricio está haciendo un buen trabajo”, reiteró el Presidente.

Las gestiones que en múltiples encuentros con funcionarios federales ha hecho el gobernador, como con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, buscando resolver el añejo problema del abasto de gas natural y de energía eléctrica en nuestro estado, hoy rinden buenos resultados.

Durante la gira de ayer, el Presidente se comprometió para que en febrero de 2020 se resuelva el desabasto de gas natural en el sureste y en toda la Península de Yucatán.

Incluso, señaló que ha girado instrucciones al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, para que se construya una planta de generación de energía eléctrica en la Península.

Asimismo, López Obrador respaldó las palabras de Vila Dosal acerca de las 17 mil acciones de vivienda que se realizarán con la bolsa de 900 millones de pesos que gestionó y consiguió el gobernador en una anterior reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

Se trata del monto más importante que la Federación ha destinado en este rubro.

“Me propuso, el gobierno del Estado aportará 300 millones; los municipios, 300 millones, ¿puede la Federación aportar 300 millones? Le dije que sí y ya se hizo ese presupuesto, esa bolsa de 900 millones para vivienda de la gente de Yucatán, esa es una propuesta del gobernador, apoyada por la Federación”, confirmó el Presidente.

Vila Dosal también gestionó que, con motivo del próximo Tianguis Turístico de 2020 el puerto de Progreso reciba un importante apoyo para su mejoramiento en infraestructura pública y turística.

López Obrador recordó que el gobernador le manifestó que Yucatán será la sede de este evento nacional e internacional.

“Me dijo: será la sede Mérida de este acontecimiento mundial, pero nuestro principal puerto, Progreso, está, si no abandonado, le falta infraestructura, y ya se acordó un presupuesto para Progreso de 500 millones de pesos. Se mejorará el puerto de Progreso”, confirmó el Presidente.

Este apoyo que consiguió Vila Dosal para Progreso solo se ha dado a ciudades de alto nivel turístico como Acapulco, en Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Los Cabos, Baja California Sur y Playa del Carmen, Quintana Roo.

Se indicó que el estilo de Vila, de asumir proactivamente los retos y trabajar en coordinación con los distintos niveles de gobierno, también mostró sus resultados en el plan del Tren Maya.

Después de una intensa disputa entre los cinco estados que querían llevarse la sede, las gestiones del gobernador lograron que la base de operaciones de este proyecto sea en la capital de Yucatán, un estado que no se consideró en el proyecto inicial del Tren Maya, pero que se incluyó gracias a las gestiones del gobernador.

En ese sentido, la inversión solo para Yucatán por ese proyecto será de 25 mil millones de pesos, lo que generará una importante cantidad de empleos para los yucatecos.

Esta buena relación es también resultado del tiempo que ambos mandatarios han compartido para analizar proyectos y programas a favor de los yucatecos, además de los tiempos de convivencia durante sus jornadas de trabajo.

Ayer, camino a Valladolid, el gobernador tuvo una comida con el Presidente, acompañados de Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús Ernesto López Gutiérrez, esposa e hijo menor del mandatario, en Hacienda Teya.

Visita presidencial Yucatán

Otras declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en su tercera visita a la entidad.

Con electricidad

“Estoy haciendo el compromiso que vamos a tener gas suficiente en el sureste y en toda la Península de Yucatán. Habrá gas natural, es mi compromiso. Y ya hablé con Manuel Bartlett, director de la CFE, para que en la región se construya una planta de generación de energía eléctrica, para que nunca más haya apagones en la Península de Yucatán”, reiteró.

Reunión

En medio de una plática amistosa, el Presidente reiteró su apoyo a Yucatán y al gobernador Mauricio Vila Dosal. Por su parte, éste agradeció su visita, los apoyos y le reiteró el compromiso de su gobierno y de los yucatecos a los planes federales a beneficio de toda la población.