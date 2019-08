Oxígeno a la construcción

Inversión privada conserva a flote al sector en Yucatán

Las nuevas inversiones en el sector turístico fueron recibidas por la industria de la construcción como un refuerzo al trabajo para sus asociados porque sustituye a la obra pública federal que sigue atrasada en Yucatán.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán (CMIC), ingeniero Raúl Aguilar Baqueiro, la inversión privada mantiene a flote a los constructores yucatecos y evita una situación de crisis por falta de obras del sector público. Incluso, la CMIC abre espacios a sus asociados en la obra privada ante la escasez de obra pública, a la que se dedicaban desde años anteriores.

Entrevistado en el Centro Internacional de Congresos, donde el gobernador Mauricio Vila anunció una inversión de $11,164 millones en obras en la industria turística, el ingeniero Aguilar Baqueiro dijo que sigue atrasada la obra pública federal. A dos meses de iniciado el segundo semestre del año, el gobierno federal apenas llevaba una ejecución del 20% de su programa anual de obra pública en todo el país. Tiene la esperanza de que en lo que resta de este segundo semestre la Federación termine de ejercer lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Realmente la gran ventaja que tenemos en Yucatán es la inversión en la obra privada que es cuantiosa. Este anuncio y los dos anteriores nos dan confianza y ayudan a sustituir la escasez de obra pública federal. Si no hubiese inversión privada, si no fuera un estado seguro, si no hubiera certeza jurídica y confianza de los inversionistas, sí estaríamos en una situación muy diferente y muy difícil. No hay paralización ni quiebra de empresas, nuestras afiliadas son empresas que tenían cargado su trabajo en la obra pública, pero como ya no hay, le abrimos espacios en la obra privada. Ya los instruimos para que no solo piensen en la obra pública porque la tendencia es que será más escasa”.— Joaquín Chan Caamal

Recordó que según los anuncios de los programas, el gobierno del Estado prevé una inversión de $2,400 millones en este año y ya lo ejerce conforme a la programación, y el gobierno federal tiene proyectado una cantidad que supera los $2,000 millones, pero solo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va bien en sus inversiones programadas.

Dijo que le parece correcto que la Secretaría de Hacienda pretenda adelantar las inversiones de 2020, pero la principal petición de la CMIC es que primero cumpla lo programado para este año y que está autorizado en el presupuesto de egresos y luego vengan las inversiones anticipadas.

Respecto a las inversiones del gobierno estatal, el presidente de la CMIC dijo que va de acuerdo a la meta programada, quizá con retraso de uno o dos meses como pasa con el programa de vivienda que debió iniciar en julio, pero inició en agosto, pero cree que cumplirá con la meta trazada. Sin embargo, también tienen esperanzas de que lleguen recursos extraordinarios para Yucatán porque, tanto el gobierno como el Ayuntamiento de Mérida realizan las gestiones.

El presidente de la CMIC dijo las inversiones del gobierno estatal van de acuerdo con la meta programada, quizá con retraso de 1 ó 2 meses como en el programa de vivienda que debió iniciarse en julio, pero empezó este mes, aunque cree que cumplirá la meta.

Sin embargo, también tienen esperanzas de que lleguen recursos extraordinarios para Yucatán porque el gobierno y la Comuna realizan las gestiones.