Investigan causa de muerte de mujer hallada en la Francisco I. Madero

MÉRIDA.- El cuerpo de M.F.M.I., de 33 años de edad, fue hallado ayer sin vida en un predio de la colonia Francisco I. Madero. En las primeras versiones que se dieron a conocer ayer se manejó el caso como suicidio, debido a que la mujer fue hallada suspendida.

El hallazgo lo realizó un pariente, quien acudió al lugar luego de que la ahora fallecida no respondiera a mensajes. De acuerdo con una familiar, la Fiscalía General de Yucatán no les ha entregado el cuerpo. Según dijo, aún se investigan las causas de la muerte de M.F. La entrevistada añadió que debido a la posición en que se halló el cuerpo no se descarta un posible homicidio, "incluso feminicidio", añadió.

Esta última versión se basa en que el sábado por la mañana la ahora fallecida recibió la visita de un hombre con quien presuntamente mantenía una relación sentimental desde hace ocho años. Él habría sido la última persona que la vio con vida.

Como informamos, el cuerpo fue encontrado en un predio ubicado en la calle 26 entre 25 y 27 de la citada colonia. Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública así como del Servicio Médico Forense, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.