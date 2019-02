Investigan un caso de maltrato en la Fiscalía

La mala atención a una mujer llega a la Visitaduría

Los responsables del maltrato a la septuagenaria que denunció que fue agredida en la Fiscalía al acudir a manifestar la violencia de que fue objeto en su casa están bajo investigación y de confirmarse su mala actuación serán sancionados, dijo Wilberth Antonio Cetina Arjona, fiscal del Estado.

Se informó que este caso ya se turnó a la Visitaduría General y, previamente, luego de manifestar su extrañeza por lo ocurrido, el fiscal ofreció que se sancionaría a los responsables, sobre todo para cuidar que nadie tenga una atención indebida.

El domingo 17 de febrero informamos el calvario que sufrió una septuagenaria cuando fue a denunciar la agresión de que fue objeto en su domicilio en Vergel II.

Primero, no le permitieron que su hija la acompañara en la diligencia, hasta que recurrió a otros funcionarios de la Fiscalía para corregirlo. Luego, a pesar de que se quejaba de dolor por la agresión, no le permitían retirarse sino hasta que la revisara un médico legista, quien no llegó sino hasta las dos de la madrugada.

Entrevistado al respecto el martes 19 de febrero, durante la ceremonia del Día del Ejército, el fiscal se dijo extrañado por lo publicado sobre este caso, porque al enterarse de la situación (por los funcionarios a los que se recurrió porque no dejaban entrar a la hija de la denunciante a la diligencia) dio instrucciones de que se le diera la atención debida.

“Se le dio la atención debida; es más, tengo el vídeo de las cámaras y se le atendió bien, no entendí por qué la publicación”, dijo.

Cuando se le expuso el problema de la ausencia de legistas para valorar a la denunciante, Cetina Arjona dijo que tienen problemas de falta de personal.

“En esas fechas tuvimos un problemón, hubo varios muertos y no tenemos suficiente personal”, expresó.

Al preguntarle si era correcto que no dejarán acompañar a la denunciante por algún familiar, como se pretendió en un principio, la respuesta del fiscal, con expresiones en su rostro y el tono de su voz como si estuviera ofendido, fueron:

“Eso no es correcto, eso no es correcto, ya pedí el informe, me extrañó cuando salió en la prensa y vi el comunicado fuerte de la Fiscalía, sí me llamo la atención, porque según yo, la instrucción era que la habían atendido muy bien, así a ese grado, eso no lo sabía. Lo más triste es que entendí que se le estaba atendiendo bien, te lo prometo, así lo entendí, imposible, claro que no debe de ser”, dijo el funcionario.

Al plantear el reportero que de alguna manera se pudo corregir al momento lo que pasaba porque se accedió a otros funcionarios de la Fiscalía, pero qué pasa con las personas que en su gran mayoría no tienen esa oportunidad o facilidad, el funcionario respondió:

“No debe ser, es más, allá hay que sancionar al que lo hizo, claro que lo vamos a sancionar, eso no debe ser solo porque pertenece a alguien de comunicación, eso no puede ocurrir”, afirmó.— DDM

Posteriormente se informó que ya está bajo investigación este asunto, se le turnó a la Visitaduría General para revisarlo, aunque no se dijo cuándo se tendrían los resultados.