Invitado “incómodo”

El excesivo uso del celular, “indeseable” en las celebraciones

El celular llegó sin instructivo de advertencia de uso y de que podría ser dañino para la convivencia y unión familiar, por eso en estas fiestas decembrinas puede aplicar unos sencillos consejos para que ese aparato no se convierta en el invitado no deseado en sus celebraciones.

Así lo aconsejan Pilar Patrón Casares de Ibarra, presidenta de Paternidad Responsable, y Lorena Gamboa Sosa, directora de la Escuela de Etiqueta Social y Modelaje, quienes hablan del uso del celular en las reuniones con la familia y amigos, y las reglas poco abordadas del uso de este aparato.

Pilar Patrón enfatiza que si bien el celular llegó sin instructivo de advertencia de uso, ya hay un camino recorrido a este respecto, ante la preocupación por el excesivo uso de esos aparatos, incluso en las reuniones familiares.

Además señala que algunas reglas se han establecido como algo básico de las relaciones humanas, pues por ejemplo en una reunión con personas al lado es de pésima educación el chatear o ver vídeos.

No considera que esté mal tener el aparato telefónico a la mano ante cualquier emergencia o la necesidad de hacer uno mismo una llamada urgente, pues es algo entendible, pero antes de sacar el celular y usarlo hay que disculparse y el justificar el por qué de su uso, y enseguida levantarse de la mesa y alejarse para hacer o contestar la llamada urgente, de ninguna manera se debe hablar delante de todo mundo.

Una vez hecho esto, se debe guardar de nuevo el celular, aconseja la dirigente.

Indica que los adolescentes se han vuelto muy dependientes del celular, y muchas veces están en una reunión con sus compañeros y amigos, y no se comunican porque todos o la mayoría están más pendientes del teléfono.

Es claro que eso daña la convivencia, y lo mismo ocurre en las reuniones familiares.

Hay adolescentes a los que ya no les gusta salir con sus amigos, pues ya no conversan, ni se divierten como antes, pues cada quien está viendo su celular.

Inseguridad

Para estos jóvenes, explica que el aparato es en ocasiones un mecanismo de defensa, pues están en una edad en la que son inseguros, y a veces no saben qué decir o hacer en una reunión, y se refugian o aíslan en el uso del celular.

No obstante, el mensaje que se da a los otros es “tú no me interesas, no tengo ganas de hablar contigo”, lo cual resulta desagradable.

Manifiesta que es maravilloso todo lo que se puede hacer con el celular, y cómo facilita muchas cosas, pero tanto jóvenes como adultos deben aprender a utilizarlo.

En el caso de los hijos, expresa que al imponer reglas sobre el uso del celular, primero hay que hablar de lo positivo del aparato y las ventajas de tenerlo, y luego de los riesgos, de cómo utilizarlo y administrar su uso.

Una recomendación es no hacer lo que no quieras que te hagan, es decir, no estar más pendiente del celular que de la persona o personas con quienes se está conviviendo.

Los adultos también deben ser cauteloso en el uso de los celulares, pues a veces se justifica que el papá o la mamá puedan usar el teléfono a la hora de la comida por asuntos del trabajo, pero no debería hacerse a menos que sea algo urgente.

El que el teléfono esté sonando constantemente es desagradable, por lo que se sugiere ponerlo en silencio y revisarlo de manera discreta para ver si hay algún pendiente laboral, aunque lo ideal es apagarlo o ponerlo e silencio fuera del alcance mientras se come o se disfruta de la cena navideña como ocurrirá en Nochebuena.

Pilar Patrón enfatiza que las fiestas navideñas son un buen momento establecer nuevas reglas al respecto del uso de los celulares en la casa, nuevos comportamientos para tener una mejor vida y convivencia con los seres queridos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

