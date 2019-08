Invitan a ser Técnico en Urgencias Médicas

La Cruz Roja abre convocatoria para cursar la carrera

La Cruz Roja Mexicana, delegación Yucatán, abrió su convocatoria para cursar la carrera de Técnico en Urgencias Médicas (TUM) que se iniciará el sábado 28 de septiembre próximo.

El director de la escuela estatal TUM No. 16, Alejandro Ortiz López, explicó ante más de 100 asistentes a la reunión informativa, realizada ayer en la mañana en la delegación Mérida, que los interesados en cursar la carrera deben tener alto sentido de vocación de servicio a la comunidad y ética.

“Al terminar la carrera serán profesionales en atención prehospitalaria, solidarios capaces de identificar e intervenir en situaciones de urgencias médicas, salvaguardar la vida y prevenir lesiones subsecuentes basándose en el conocimiento, las habilidades y destrezas adquiridas durante su formación”, señaló.

Los aspirantes deberán presentar y aprobar el curso propedéutico y los exámenes físicos y psicométricos y contar con disponibilidad de tiempo para asistir a las actividades propias de la institución. La fecha límite para inscribirse es el 18 de septiembre, informó el coordinador estatal de Voluntariado, Antonio García Fuentes.

La bienvenida a la plática realizada en la delegación Mérida, ubicada en el centro, estuvo a cargo del coordinador estatal de Capacitación, Juan Francisco Sánchez Cruz, quien añadió que en la Cruz Roja Mexicana, delegación Yucatán, hay diversos proyectos y actividades de apoyo a la sociedad en los que participan.

“Nos gustaría mucho que formaran parte de este equipo”, indicó ante el coordinador académico Roger Armando Díaz Domínguez.

Los interesados deben presentar acta de nacimiento, CURP, IFE, comprobante domiciliario, seis fotografías tamaño infantil a color, certificado de preparatoria, carta reciente de antecedentes no penales, examen de sangre y médico, todo en original y dos copias en las oficinas de la delegación estatal, en avenida Quetzalcoatl No. 104, colonia Vergel, en horario de 9 a.m. a 1 p.m.

La carrera dura un año y las clases son los sábados de 8 a.m. a 5 p.m. y un viernes al mes de 5 a 9 p.m. Deberán cubrir la cuota de inscripción, mensualidades, seguro de vida y manual de los cuidados médicos de urgencias, y cumplir con 50 horas de prácticas en hospital y 250 horas en ambulancias.

