Inyección a los cultivos

A Tekax llegan apoyos del plan “Peso a Peso”

Un total de 13,846 productores del campo yucateco se beneficiará este año con la entrega de herramientas, maquinaria y materiales del programa “Peso a Peso”, cuya distribución puso en marcha ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal y que representa una inversión de más de 103 millones de pesos, informa un comunicado.

Durante una intensa gira de trabajo por el municipio de Tekax, Vila Dosal otorgó los primeros apoyos del programa a hombres y mujeres dedicados a las actividades agropecuarias, al tiempo que entregó obras de infraestructura social tales como el Centro del Adulto Mayor, una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y repavimentación de calles.

Acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza y del alcalde de Tekax, Diego Ávila Romero, el gobernador supervisó en la Casa de Artesanías de esta ciudad las herramientas, equipos y materiales que se comenzaron a suministrar, bajos medidas sanitarias, a los productores de esta zona y que de manera paulatina llegarán a todos los municipios del estado.

Adriana May Can, originaria de Tekax, es una de las beneficiarias de este esquema estatal, pues con él pudo obtener las herramientas indispensables para el trabajo de campo. Ella es quien ahora trabaja la parcela debido a que su esposo ya no puede caminar.

“Estoy muy agradecida con el gobierno del Estado porque hace muchos años yo trabajaba el campo con mi papá y nunca tuvimos una oportunidad como ésta. Me siento contenta porque nos toman en cuenta y con este apoyo que nos dan pude obtener láminas, un tinaco y fertilizante, que es lo que en realidad necesito para sacar adelante nuestra parcelita”, indicó Adriana.

La trabajadora de campo, dedicada al cultivo del limón, naranja dulce y toronja, recordó que este ha sido un año difícil, primero por la pandemia y luego por las fuertes lluvias que dejaron los fenómenos naturales “Amanda” y “Cristóbal”, pero aseguró que con esta ayuda y el trabajo diario que realizan “vamos a salir adelante”.

En ese marco, el titular de la Seder explicó que “Peso a Peso” es uno de los programas que año tras año esperan los campesinos yucatecos, pues les da oportunidad de obtener herramientas, equipos y materiales entre una variedad de más 50 productos a precios justos, sobre todo ahora que se están reponiendo de las afectaciones causadas por la emergencia sanitaria y las tormentas tropicales.

Además, indicó, este año se recurrió a marcas que cuenten con refacciones de fácil acceso para evitar molestias y mayores costos para los beneficiarios.

El funcionario estatal recordó que, inmediatamente después del paso de estos fenómenos naturales por el estado en junio pasado, se entregaron en esta zona más de 900 paquetes de semillas de calabaza Chihua, 400 paquetes de semilla de maíz y 240 toneladas de soya para contribuir a la recuperación del campo.

Entre los insumos y equipos entregados se encuentran artículos como mallas borregueras, bombas sumergibles, picadoras de pasto, tinacos, alambre de púas, aspersores manuales de mochila, herbicidas, desbrozadoras y fertilizantes.

Como parte de gira de trabajo por Tekax, Vila Dosal inauguró el Centro del Adulto Mayor “Los años maravillosos”, obra en la que se invirtió 6.1 millones de pesos a beneficio de este sector de la población.

Tras develar una placa conmemorativa, el gobernador recorrió las instalaciones que incluyen salón de usos múltiples, consultorio médico, salón de rehabilitación, terapia ocupacional y el comedor “Encuentro y Desarrollo”, el cual otorga 160 raciones de comida diariamente para los adultos mayores que acuden a este centro.

Posteriormente, Vila Dosal fue con la titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, a la primaria “Manuela Alonzo Romero” para supervisar los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios educativos.

También para continuar con la distribución de las 16,976 piezas de mobiliario escolar, entre sillas, mesas y pintarrones, como parte de los apoyos para 367 planteles educativos de 79 municipios del estado.

Respecto a los trabajos en las escuelas, el director del Instituto para el Desarrollo de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), Luis Jorge Montalvo Duarte, informó que, en el caso de Tekax, el gobierno del Estado realizó labores de mantenimiento, construcción y ampliación de espacios en 42 planteles educativos con una inversión de 17.4 millones de pesos para beneficiar a 5,613 alumnos de este municipio.

Ambas acciones se hacen para que, cuando las condiciones de la pandemia del coronavirus lo permitan y vuelvan a las clases presenciales, alumnos y maestros de los centros educativos cuenten con muebles nuevos, más seguros y cómodos.

Más tarde, el gobernador entregó los trabajos de la UBR, donde recorrió las instalaciones que incluyen sala de valoración, gimnasio multifuncional, sala de terapia física, electroterapia, hidroterapia y área de estimulación sensorial múltiple.

Este espacio fue equipado por el gobierno del Estado y proporcionado por el Ayuntamiento de Tekax, ya que era un lugar en desuso, de modo que se dispuso utilizarlo para mejorar la calidad de vida de niños y adultos con discapacidad que habitan en esta demarcación.

En la UBR, el gobernador constató el dispositivo de tecnología de punta creada en Yucatán, “Toi Robot”, el cual otorga estimulación robótica sensorial para niños de dos años con discapacidad de movilidad y sensorial, así como para adultos con problemas visuales y motrices.

Finalmente, el gobernador entregó los trabajos de construcción y reconstrucción de casi 13 kilómetros de calles en esta cabecera municipal, en los que se aplicaron recursos por más de 20 millones de pesos a beneficio de los tekaxeños.

Acompañaron al gobernador durante su gira de trabajo el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Roger Torres Peniche; la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, y la presidenta del DIF de Tekax, Seraphine Weber.

Gobierno Apoyos de vivienda

En Tekax, Mauricio Vila Dosal visitó el domicilio de María Paulina Caamal Ramírez.

Acciones

El gobernador le entregó las llaves del cuarto que se le construyó como parte de las 17,000 acciones del programa “Vivienda Social” que se llevaron al cabo en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para apoyar a las familias yucatecas que necesitan de hogares más dignos.

Nuevo hogar

La mujer, quien se dedica a la venta de tamales para sostener a su familia, le contó a Vila Dosal que lleva 16 años viviendo en esa casa que inicialmente se hizo con cartón y techo de láminas, pero un ciclón tropical la destruyó y ella trabajó duro para levantar de nuevo su hogar. Ahora, María Paulina cuenta con un nuevo cuarto que utiliza para dormir con su hija de nueve años en un espacio más cómodo, seguro y digno.

Mensaje

“Este apoyo nos ayuda mucho y podemos estar cómodos toda mi familia que está conformada por nueve personas. También es un techo seguro para resguardarnos ahora en la temporada de lluvias y huracanes, así que gracias al gobernador por apoyarnos porque lo necesitábamos mucho, y con esto ya le puedo brindar una mejor calidad de vida a los míos”, aseguró la madre de familia.