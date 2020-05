Propone la CMIC obra pública para reactivar empleos

De reactivarse la economía de Yucatán con la inyección de recursos extraordinarios, en la industria de la construcción se generarían unos 90 mil empleos indirectos; más de 45 mil directos y el resto entre permanentes y temporales, que beneficiarían a la mayoría de los municipios locales, ya que ese sector, según el Inegi, incide en 160 de las 270 actividades económicas del estado, considera el ingeniero Raúl Aguilar Baqueiro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán.

Además, de acuerdo con el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, la inversión en la obra pública principalmente, incidiría de manera positiva para disminuir el número de desempleos que aumentó por el Covid-19, ya que es el ramo económico que utiliza a mano de obra menos calificada, lo que sería de gran ayuda para miles de familias, principalmente de comunidades del interior de la entidad.

“Si no hay recursos excepcionales para activar la parálisis que padecen todos los sectores de la economía local, sin exagerar, se juega el futuro de Yucatán. Hay que dejar de ver políticamente el panorama actual del estado, no es una situación particular. El mundo está detenido a causa de la contingencia sanitaria”, añade.

El ingeniero Aguilar Baqueiro ofrece algunos puntos de vista en relación con el posicionamiento que el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán dio a conocer sobre el Plan de Reactivación Económica que propuso el gobierno estatal ante los legisladores en el Congreso local, que hoy decidirían si aprueban la iniciativa oficial de contraer un préstamo de 1,728 millones de pesos.

Como representante de la CMIC Yucatán analiza en particular el punto que plantea que para “mantener activa la economía local es importante que se contrate al mayor número de empresas constructoras yucatecas y que los materiales sean comprados al mayor número de proveedores posibles yucatecos, a precios competitivos y con calidad”.

Suero vital

“Si se le inyectan a la economía de Yucatán los 1,728 millones de pesos que solicita el gobierno del Estado, se reactivarían de 35 a 45 mil empleos directos en la industria de la construcción. Si se consultan los números del IMSS, antes de la contingencia sanitaria había en su registro 35 mil trabajadores permanentes y eventuales en este sector, de los cuales, casi 20 mil eran permanentes y el resto, eventuales. Con el apoyo extraordinario lo primero es recuperar esos 35 mil empleos directos, que a su vez generarían más indirectos, con lo que se llegaría a unos 90 mil empleos”, reitera el empresario.

Sin embargo, el dirigente de la CMIC subraya que lo más importante es que esos empleos en la construcción se reactiven no sólo en Mérida sino en la mayoría de los municipios de Yucatán, que se distribuyan las obras públicas de manera equitativa, lo que se ayudaría a miles de familias, principalmente del interior del estado, donde prevalece un alto porcentaje de desempleo, lo que multiplicaría los beneficios.

“Otros datos indican que la incidencia de la industria de la construcción alcanza el 11% del Producto Interno Bruto en la entidad, es decir alrededor de 12 mil millones de pesos. Y, siempre con cifras del Inegi, el valor de este sector en la iniciativa privada es de 86%, y el 14%, pública. Todos los sectores económicos del estado, las diferentes cámaras y organizaciones empresariales están conscientes que el marco legal de Yucatán sólo permite un crédito a largo plazo, y la inversión pública es la única forma para comenzar a impulsar y reactivar la actividad financiera, por ello se enfoca en ese rubro la iniciativa gubernamental”.

Listos para comenzar

A pregunta expresa, el ingeniero Raúl Aguilar destaca que Yucatán es uno de los estados del país donde se cumplió con el cierre casi total a partir de las disposiciones oficiales por la pandemia, y ya están dando los pasos adecuados para comenzar a operar a partir del lunes 1 de junio próximo, según las programaciones de las autoridades.

“En Yucatán la industria de la construcción se paralizó en un 95%, y se alista para la reactivación de las obras a partir del próximo 1 de junio. Hay alrededor de 25 mil empleados permanentes y eventuales que reciben la capacitación para cumplir con los protocolos sanitarios, uno de los retos que tenemos que cumplir, ya que este rubro es el de los que más resiente el desempleo, por la modalidad del trabajo”.

“Uno de los beneficios que hay que aprovechar si se nos permite la reactivación de la industria, es que es un sector económico que tiene la capacidad de recibir mano de obra no calificada. ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo o no tenían uno formal? Por ejemplo, los pescadores que tienen que respetar los períodos de veda de ciertas especies, o los cientos de trabajadores de maquiladoras despedidos, la mayoría habitantes de municipios del interior del estado que pueden emplearse en las construcciones”, apunta el presidente de la CMIC.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

Opinión Datos

De no aprobarse la iniciativa oficial, qué propone el presidente de la CMIC.

Ser objetivos

“Apelo a la responsabilidad de los diputados, les pido que sean objetivos. Que quede claro que es una contingencia mundial y será muy difícil no sólo para el país, para Yucatán la reactivación económica. Hay otros factores que no contribuyen al entorno; como la baja del precio del petróleo, la nula actividad turística, la reducción de las participaciones federales y la disminución de las remesas de los yucatecos migrantes”.

Desaceleración

“A partir de 2018 a nivel federal se destina menos capital para la obra pública, y este año, ya con la desaceleración económica encima, la cuesta arriba será más complicada. Se requiere de recursos extraordinarios para tratar de alcanzar un nivel adecuado en términos económicos”.

Cuentas claras

“La transparencia y rendición de cuentas es vital si se aprueba el plan. Todo debe ser muy claro”, dice el ingeniero Raúl Aguilar.